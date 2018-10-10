حماس: إدخال الوقود خطوة أولى سيتبعها خطوات للتخفيف من أزمات غزة

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، اليوم الأربعاء، إن إدخال الوقود لمحطة الكهرباء، خطوة أولى للتخفيف من أزمات غزة، وسيتبعها خطوات أخرى، سواء وافقت السلطة أو لم توافق.وأضاف القانوع في تغريدة له عبر (تويتر):" تصريحات قيادة السلطة، تؤكد فشل محاولاتهم خنق غزة، وتركيع أهلها، وندعو أبناء شعبنا للمشاركة الواسعة في جمعة انتفاضة القدس للضغط على الاحتلال للنزول لمطالب شعبنا، ورفع الحصار كاملاً عن غزة".يذكر، أن الاحتلال بدأ بضخ الوقود لشركة كهرباء قطاع غزة أمس، وذلك عقب دفع قطر ثمن الوقود لزيادة ساعات وصل الكهرباء، في خطوة تلقى رفضاً قاطعاً من السلطة الفلسطينية، التي تفرض الإجراءات على قطاع غزة.