الخارجية: الطالبة الأمريكية لارا قاسم ضحية لعنصرية إسرائيل وسياسة الانحياز الامريكي





وقالت: على المجتمع الدولي، والدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان، أن تخجل من صمتها، ولا مبالاتها تجاه خروقات السلطات الإسرائيلية لمبادئ حقوق الإنسان، وعلى الدول أن تدافع عن مصداقية مواقفها ومبادئها، وتبادر إلى احتجاز وملاحقة عناصر المستوطنين الإرهابية، والمعرفة بالاسم ممن ارتكبت جرائم قتل بحق المواطنين الفلسطينيين، ووضع أسمائهم على قوائم الإرهاب.

ورأت الخارجية، أن أساليب الاحتلال غير القانونية وغير الشرعية في قضية القاسم، تعكس همجية الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة بحق شعبنا وحقوقه، وفي ذات الوقت، تبرز تجربة القاسم حجم الانحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال لدرجة التخلي عن حقوق المواطنة الأمريكية، التي تُعاني من أبشع اضطهاد سياسي، وتكشف عنصرية الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة تجاه الفلسطينيين والمتضامنين معهم، حيث إنها لم تقدم على محاكمة المجرمين والقتلة من المستوطنين محاكمة جدية، بل توفر لعصاباتهم الإرهابية كل الدعم والإسناد.