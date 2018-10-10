فلسطين تشارك في الدورة الـ 39 للمجلس التنفيذي لمنظمة (إيسيسكو)

شاركت دولة فلسطين في أعمال الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والتي عقدت يومي 8- 9 تشرين الأول/ أكتوبر في العاصمة المغربية الرباط.





ومثل دولة فلسطين في هذه الدورة، ليالي بصة، مدير عام المنظمات الدولية والعربية والإسلامية في اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، وعضو المجلس التنفيذي لمنظمة (إيسيسكو) عن دولة فلسطين، حيث تقدمت بكلمة في أشغال المجلس، ورفعت برامج واحتياجات دولة فلسطين والقدس الشريف للإدارة العامة للمنظمة، للأعوام 2019-2021.





وعلى هامش أعمال المجلس التنفيذي، استقبل د. عبد العزيز بن عثمان التويجري، مدير عام منظمة (إيسيسكو)، ليالي بصة، وخلال اللقاء ناقش الجانبان المشروعات الثقافية والتربوية والعلمية في فلسطين وتحديداً في مدينة القدس.





وبدوره، أكد د. التويجري، حرص واهتمام الإدارة العامة لـ (إيسيسكو) واهتمامه شخصياً بتلبية أنشطة واحتياجات دولة فلسطين، واعداً إياها بالمزيد من البحث عن مصادر لتمويل إضافي من خلال عدد من المنظمات الإقليمية والدولية المانحة والمتعاونة مع (إيسيسكو).





ومن جانبها، توجهت بصة، بجزيل الشكر باسم رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، محمود إسماعيل، لمدير عام (إيسيسكو) د. التويجري؛ لحرصه على توفير أفضل دعم ممكن لبرامج دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، والذي أطلق اسم (دورة القدس) على الدورة الثالثة عشرة للمؤتمر العام لـ (إيسيسكو)، والتي ستنعقد يومي 11-12 من الجاري.

رام الله - دنيا الوطن