الأشغال العامة تباشر العمل بإنشاء طريق شقبا- قبيا- بدرس

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الأشغال العامة والإسكان د. مفيد الحساينة، اليوم: إن الوزارة باشرت العمل بإعادة إنشاء طريق شقبا- قبيا- بدرس، غرب محافظة رام الله، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 3.660.000 مليون شيكل، بتمويل ذاتي من الحكومة الفلسطينية.وأشار المهندس أحمد برقاوي، إلى أن الشارع يبلغ طوله 4000 متر، وعرض 6 أمتار لطبقة الإسفلت، و8 أمتار لطبقة (البيسكورس)، والعمل به سيبدأ من المفترق المؤدي إلى بلعين في بلدة قبيا باتجاه بلدة شقبا.من جهته، المهندس تامر سعادة، قال: إن العمل بالمشروع، سيشتمل على عمليات حفريات، وردميات، لزوم الاستبدال والتوسعة، وأعمال الإسفلت، والباطون، والعبارات، والجدران الاستنادية، وأثاث الطريق، مشيراً إلى أن العمل، سيشتمل أيضاً على إنشاء مدخل دير نظام الرئيسي من الجهة الشمالية بطول 150 متراً، وبعرض 6 أمتار لطبقة الإسفلت.