شؤون فلسطينية

هل بدأ تنفيذ اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل بشكل تدريجي وغير مُعلن؟

هل بدأ تنفيذ اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل بشكل تدريجي وغير مُعلن؟
إدخال الوقود القطري إلى غزة جاء بإشراف الأمم المتحدة
خاص - دنيا الوطن - هيثم نبهان
بعد أيام قليلة من مغادرة وفد حركة حماس العاصمة المصرية القاهرة، إثر زيارة استمرت عدة أيام، سمحت إسرائيل صباح الثلاثاء، بإدخال شاحنات وقود، قامت قطر بشرائه لصالح محطة توليد الكهرباء في غزة، وذلك بإشراف من الأمم المتحدة، بهدف التخفيف من الأزمة الإنسانية بالقطاع.

وكان مبعوث عملية السلام للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، توسّط قبل نحو شهرين في مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل، وبمشاركة مصر، من أجل الوصول إلى اتفاق تهدئة، أو ما تقول حركة حماس، لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، الذي جرى توقيعه في مصر عام 2014، ويقضي بتخفيف الحصار عن قطاع غزة.

وقالت صحيفة (الحياة اللندنية) في تموز/ يوليو الماضي، إن خطة ملادينوف، تركز على تحسين الأوضاع في القطاع، والعمل على "إنعاش أربعة قطاعات، هي: البطالة، والكهرباء، والمياه، والصحة"، ولكن هذه المفاوضات توقفت، بعدما أعلنت السلطة الفلسطينية، رفضها لهذا الاتفاق، بسبب عدم وجود منظمة التحرير في هذه المحادثات.

وبعد دخول الوقود القطري، وبإشراف الأمم المتحدة، عاد ملف التهدئة وإمكانية تطبيقه، ولكن بشكل تدريجي أو غير معلن، على السطح مجدداً، خاصة في ظل جمود ملف المصالحة.

وفي الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء: إن حكومته تسعى لتخفيف الأوضاع في القطاع لمنع التصعيد، يعقد المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي (الكابينت) الأربعاء، اجتماعاً لمناقشة الوضع بعد التوتر في المنطقة.

وقال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون جرينبلات بعد دخول شاحنات الوقود: إن "الولايات المتحدة، تقدر جهود الأمم المتحدة، وقطر، ومصر، وإسرائيل، وجهود وقف إطلاق النار".

يأتي ذلك، في الوقت الذي قالت فيه حركة فتح على لسان رئيس المكتب الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم منير الجاغوب: إن "الشعب الفلسطيني سيتصدى لكل ما يحاك الآن في الظلام بشأن غزة"، مضيفاً: أن "ذلك يتم من خلال إفقاد القضية الفلسطينية الصفة السياسية؛ لتصبح قضية إنسانية محصورة بمطالب يومية، لا تتعدى حدود تحسين الوضع الإنساني للأهل في غزة".

وتساءلت "دنيا الوطن" عمّا إذا كان إدخال الوقود القطري، يُعدّ بداية لتنفيذ اتفاق تهدئة في قطاع غزة بشكل تدريجي وغير معلن، خاصة في ظل إشراف الأمم المتحدة على إدخال الوقود إلى غزة، والتي كانت تتوسط لهذا الاتفاق بواسطة ملادينوف.

واتفق المحلل والكاتب السياسي، طلال عوكل، مع هذا الطرح، وقال: "إن كل خطوة تقدم عليها إسرائيل في اتجاه تخفيف الحصار عن غزة، سيقابلها خطوة سلوكية من جانب حماس باتجاه الحراك الذي يجري على الحدود".

وأضاف: "هذه التحركات تجري بدون اتفاق، وهي سياسة أمر واقع، وبالتالي سنلاحظ ونراقب بأن هذه مقدمة لتهدئة متدرجة بغض النظر عن وجود اتفاق أم لا".

واعتبر عوكل في تصريحات لــ "دنيا الوطن" هذه الخطوة بداية لفتح الطريق، أمام ما يسمى إعادة تأهيل قطاع غزة، وهي شكل من أشكال الضغط على السلطة، من أجل تحريك المصالحة.

وأضاف: الأمور لا تتوقف على إدخال سولار قطر، لأن الدوحة أعلنت أنها ستقدم 52 مليون دولار لإعادة مشاريع في قطاع عزة، وأمس جاءت مساعدات من المغرب، وبالتالي هذه كلها مؤشرات، بأنه إذا لم تأت السلطة إلى قطاع غزة من خلال المصالحة، فإن الولايات المتحدة وإسرائيل، سيباشران في تأهيل غزة بدون السلطة".

وأعرب عن أمله في أن تؤثر هذه الخطوة على السلطة الفلسطينية بشكل إيجابي، وتعود إلى غزة بالاتفاق مع حماس، محذراً من عملية تأهيل غزة دون وجود السلطة، وبذلك يحدث "انفصال".

واختلف المحلل والكاتب السياسي أنطوان شلحت من الناصرة مع عوكل، وقال: إن من الصعب اعتبار خطوة إدخال الوقود بداية لتنفيذ اتفاق تهدئة تدريجي وغير معلن، لكنه أشار إلى أن إسرائيل معنية بالهدوء في قطاع غزة، وفي هذا التوقيت لسببين.

وأوضح: "أولاً: إسرائيل على أعتاب سنة انتخابات والأحداث الأمنية التي تتزامن مع سنة الانتخابات، تؤثر على شعبية من يقف على رأس المؤسسة الحاكمة".

وأضاف: "ثانياً: إسرائيل ومؤسساتها العسكرية، تعتقد أن أيّ تخفيف للأزمة الإنسانية في غزة، سيؤدي إلى تخفيف الضغط الموجود، وبالتالي وقف الاحتجاجات التي تجري على الحدود الشرقية لقطاع غزة، لذلك هي تنظر إلى خطوة إدخال الوقود بعين الرضى".

من جانبه، وصف المحلل السياسي، حسام الدجني، خطوة إدخال الوقود القطري، بأنها بادرة حسن نية من كل الأطراف، وتطبيق الترجمة للمزاج الإقليمي والدولي والإسرائيلي برفع الحصار، على حد تعبيره.

وأضاف في تصريحات لــ "دنيا الوطن" أن مصالح الأطراف تتقاطع بألا تنفجر الأمور في قطاع غزة، ولذلك تبدأ هذه الخطوات على مستوى قطر والأمم المتحدة، وحتى على مستوى القاهرة، مؤكداً أن إدخال الوقود القطري، يُعدّ تجاوزاً للسلطة الفلسطينية، لأنه قرار إقليمي ودولي، وهذه رسالة قوية لها.

وبما يتعلق بخطوات أخرى مقبلة قال الدجني: إن القاهرة طمأنت حركة حماس، بأن تحسناً سيطرأ على أداء (معبر رفح) بداية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، وهذا من شأنه تخفيف الحصار عن القطاع.

أخبار ذات صلة

شركة الكهرباء: جدول التوزيع لا يزال كما هو

شركة الكهرباء: جدول التوزيع لا يزال كما هو

التشريعي يُشكل لجنة تقصي حقائق حول الصيد في حوض ميناء غزة

التشريعي يُشكل لجنة تقصي حقائق حول الصيد في حوض ميناء غزة

فيديو: شمالي: الأوضاع في قطاع غزة تنهار ومؤشرات لاندلاع حرب رابعة

فيديو: شمالي: الأوضاع في قطاع غزة تنهار ومؤشرات لاندلاع حرب رابعة

مزهر: لن نشارك بجلسة المجلس المركزي المقبلة وننظر بريبة لدور قطر

مزهر: لن نشارك بجلسة المجلس المركزي المقبلة وننظر بريبة لدور قطر

صحفي مصري يتحدث لـ &#34;دنيا الوطن&#34; عن مستجدات ملف المصالحة والوقود القطري

صحفي مصري يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن مستجدات ملف المصالحة والوقود القطري

رضوان: لا يمكن لحماس أخذ الشعب رهينة لمماطلتها.. نحن باتجاه إجراءات لإنهاء صفقة القرن

رضوان: لا يمكن لحماس أخذ الشعب رهينة لمماطلتها.. نحن باتجاه إجراءات لإنهاء صفقة القرن

المفتي العام يتلقى رسالة من أمين عام منظمة التعاون الإسلامي

المفتي العام يتلقى رسالة من أمين عام منظمة التعاون الإسلامي

صيدم يستقبل وفداً من مجلس قروي بيت إكسا لمناقشة قضايا مشتركة

صيدم يستقبل وفداً من مجلس قروي بيت إكسا لمناقشة قضايا مشتركة

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

المفتي العام يتلقى رسالة من أمين عام منظمة التعاون الإسلامي

المفتي العام يتلقى رسالة من أمين عام منظمة التعاون الإسلامي

صيدم يستقبل وفداً من مجلس قروي بيت إكسا لمناقشة قضايا مشتركة

صيدم يستقبل وفداً من مجلس قروي بيت إكسا لمناقشة قضايا مشتركة

الخارجية: الطالبة الأمريكية لارا قاسم ضحية لعنصرية إسرائيل وسياسة الانحياز الامريكي

الخارجية: الطالبة الأمريكية لارا قاسم ضحية لعنصرية إسرائيل وسياسة الانحياز الامريكي

فلسطين تشارك في الدورة الـ 39 للمجلس التنفيذي لمنظمة (إيسيسكو)

فلسطين تشارك في الدورة الـ 39 للمجلس التنفيذي لمنظمة (إيسيسكو)

الأشغال العامة تباشر العمل بإنشاء طريق شقبا- قبيا- بدرس

الأشغال العامة تباشر العمل بإنشاء طريق شقبا- قبيا- بدرس

الحساينة يبحث مع وزيري السياحة والشؤون الاجتماعية سير العمل بمجمع الوزارات

الحساينة يبحث مع وزيري السياحة والشؤون الاجتماعية سير العمل بمجمع الوزارات

حمد: يجب دعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم مشاريع الشباب

حمد: يجب دعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم مشاريع الشباب

خبير إسرائيلي: حماس توجه لكمات إلكترونية متتالية لـ &#34;إسرائيل&#34;

خبير إسرائيلي: حماس توجه لكمات إلكترونية متتالية لـ "إسرائيل"

منوعات

ليس السرطان.. شقيقة دينا هارون تفجر مفاجأة وتكشف السبب الحقيقي لوفاتها

ليس السرطان.. شقيقة دينا هارون تفجر مفاجأة وتكشف السبب الحقيقي لوفاتها

كندة علوش في آخر أيام حملها في رحلة تسوّق للمولود الجديد.. شاهد شكلها

كندة علوش في آخر أيام حملها في رحلة تسوّق للمولود الجديد.. شاهد شكلها

تفاصيل صادمة في حادثة انتحار سيدة مصرية بسبب برنامج رضوى الشربيني

تفاصيل صادمة في حادثة انتحار سيدة مصرية بسبب برنامج رضوى الشربيني

بسبب &#34;قبلة حميمية&#34;.. هذا الممثل التركي يتعرض لوعكة صحية ويدخل المستشفى

بسبب "قبلة حميمية".. هذا الممثل التركي يتعرض لوعكة صحية ويدخل المستشفى

فيديو: محزن جداً.. شاهد الظهور الاخير لدينا هارون مع ابنها قبل وفاتها

فيديو: محزن جداً.. شاهد الظهور الاخير لدينا هارون مع ابنها قبل وفاتها

فيديو: توقيف الفنان &#34;أدهم النابلسي&#34; بتهم الخطف والإيذاء وإغتصاب توقيع

فيديو: توقيف الفنان "أدهم النابلسي" بتهم الخطف والإيذاء وإغتصاب توقيع

الراقصة دينا تعترف بتعرضها للتحرش كثيراً بالأفراح الخاصة.. وتُقاوم بطريقتها

الراقصة دينا تعترف بتعرضها للتحرش كثيراً بالأفراح الخاصة.. وتُقاوم بطريقتها

سلمى حايك لا تغسل وجهها بالماء.. بل تستخدم هذه المادة

سلمى حايك لا تغسل وجهها بالماء.. بل تستخدم هذه المادة

فيديو: جيم كاري يهاجم دونالد ترامب ويصفه &#34;بالخائن&#34;

فيديو: جيم كاري يهاجم دونالد ترامب ويصفه "بالخائن"

فيديو:&#34;مقتدى الصدر&#34; مُعجب بأغنية كاظم الساهر &#34;سلام عليك&#34; كنشيد وطني..ويعرض حفلا عليه

فيديو:"مقتدى الصدر" مُعجب بأغنية كاظم الساهر "سلام عليك" كنشيد وطني..ويعرض حفلا عليه

عربي

تمثال &#34;المرأة العارية&#34; في الجزائر يتعرض مجددًا لمحاولة تحطيم

تمثال "المرأة العارية" في الجزائر يتعرض مجددًا لمحاولة تحطيم

موسكو تخشى تسرُّبُ &#34;الإرهابيين&#34; من إدلب

موسكو تخشى تسرُّبُ "الإرهابيين" من إدلب

علاء مبارك يُشيد بمآثر خصم والده

علاء مبارك يُشيد بمآثر خصم والده

نشر صور وأسماء 15 سعودياً وصول تركيا يوم اختفاء خاشقجي

نشر صور وأسماء 15 سعودياً وصول تركيا يوم اختفاء خاشقجي