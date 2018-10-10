الحساينة يبحث مع وزيري السياحة والشؤون الاجتماعية سير العمل بمجمع الوزارات

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الأشغال العامة والإسكان، د. مفيد الحساينة، اليوم، مع كلٍ من: وزير الشؤون الاجتماعية، إبراهيم الشاعر، ووزيرة السياحة، رولا معايعة، سير العمل في المباني الخاصة بالوزارتين في مجمع الوزارات في محافظة رام الله والبيرة.وأجرى الوزراء الثلاثة، جولة ميدانية داخل المجمع، من أجل الوقوف على آخر تطورات العمل، وقال الحساينة في هذا الصدد: إن العمل يجري عل قدم وساق داخل المجمع، بالرغم من كافة المعيقات، مبيّناً أن الأعمال ستنتهي قريباً، و سيتم تسليم المباني للوزارات المعنية.من جهته، أشار الشاعر إلى أهمية تطوير الأبنية الحكومية، وخلق مؤسسات رسمية ذات مستوى رفيع، وذلك في سبيل تسهيل تقديم خدماتها المتنوعة للمواطنين، بدورها شددت معايعة على دور المباني ذات المواصفات الجيدة في توفير بيئة عمل ذات مستوى رفيع، يعمل في اتجاهين يتمثل بالموظفين والمواطنين على حدٍ سواء.ويُذكر، أن وزارة الأشغال العامة والإسكان، تُشرف على أعمال مجمع الوزارات، الذي يتضمن مباني وزاراتٍ عدة، كالاقتصاد والأشغال والداخلية والسياحة والشؤون الاجتماعية، ولاحقاً وزارات أخرى، وذلك بهدف تسهيل التواصل الحكومي، ومهمات المواطنين.