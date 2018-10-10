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مصر: اكتشاف مقبرتين يشتبه بأنهما لأخوي النبي يوسف

مصر: اكتشاف مقبرتين يشتبه بأنهما لأخوي النبي يوسف
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الآثار بمصر عن اكتشاف مقبرتين أثريتين بمنطقة الأباجية والتونسى بقسم الخليفة، ومن المرجح أن تكون لأخوى النبى يوسف بنيامين وإليسع، إضافة إلى بئر ماء.

وأوضحت الوزارة فى تصريحات لصحيفة اليوم السابع، أنه يتم فى الوقت الحالى رفع المخلفات واستكمال الدراسة لمعرفة أصحاب المقبرتين.

وكان الدكتور مصطفى وزيرى، رئيس المجلس الأعلى للآثار، أعلن خلال الأسابيع الماضية، أن الشهور المقبلة ستشهد مفاجأة وهى 3 اكتشافات ستهز العالم، وكل المهتمين بالآثار، موضحًا أن الآثار تعمل على هذه الاكتشافات منذ فترة، مضيفًا: "افتكروا هذا الكلام جيدًا عن وجود 3 اكتشافات ستهز العالم".

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