حمد: يجب دعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم مشاريع الشباب



وقالت د. حمد: إن مثل هذه المعارض، تُساهم في خلق أفق عملي لكل من لديه إبداع وتميز، مؤكدة على أنه يجب خلق حاضنة حقيقة للمشاريع الريادية، خاصة تلك التي تعمل من خلال التسويق الإلكتروني، لأننا أصبحنا في عصر الفضاء المفتوح.



وأضافت حمد، يجب دعم اقتصادنا الوطني من خلال خلق فرص عمل عن طريق دعم المشاريع الصغيرة، والتي تساهم وتعمل على رفع الاقتصاد الوطني، وفق استراتيجية وطنية، تساهم بوضع حجر الأساس في بناء اقتصاد دولة فلسطين المستقلة.



ولفتت حمد إلى أنه من المفيد استغلال طاقات الشباب والاستمرار في عمل مثل هذه المعارض؛ للمساهمة ولو بشكل بسيط في تخفيف مشكلة البطالة، مشيرة إلى أنه يجب تغيير الواقع الصعب الذي يعيشه الشباب الفلسطيني إلى رؤية إيجابية حول المستقبل

الذي يتمناه الشباب، وتحفيز طاقاتهم الكامنة؛ لتتكون لديهم روح مبادرة لصناعة الأفكار، ومساعدتهم في تنفيذ أفكارهم ومشاريعهم.





وفي نهاية الافتتاح، قدم منظمو المعرض، ممثلون بالأستاذة هبة الهندي، درعاً تقديرياً لحمد على جهودها، وتميزها في دعم المرأة والشباب الفلسطيني.











رام الله - دنيا الوطنافتتحت د. آمال حمد، مسؤولة الاتحاد العام للمرأة في المحافظات الجنوبية معرض (مرايا فلسطينية 7) في منتجع الشاليهات في مدينة غزة، بحضور عدد من الشخصيات الاعتبارية، وممثلي المجتمع.