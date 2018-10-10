منازل فلسطينية على رُفات "يهود" في حي"الزيتون" أحد أسرار غزة تكشفه "دنيا الوطن"

الحارة التي يقطنها عدد من العائلات الغزية، بقي مسماها ورحل ساكنوها من أصحاب الديانة اليهودية؛ لتبقى ذكرياتها عالقة في أذهان كبار السن، الذين يحفظون أساس القصة.





"دنيا الوطن" رصدت أجواء الحارة، متسائلةً عن سبب التسمية، عبر التقرير التالي:

























خاص دنيا الوطن - آن العقادقد تعتريك الدهشة والاستغراب، وأنت ترى أحدهم يوقف سيارة أجرة، ويطلب من سائقها أن يوصله لحارة اليهود المقامة على أطراف حي الزيتون شرقي القطاع.