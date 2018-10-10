شؤون فلسطينية

مع بداية موسم الزيتون.. ترجيحات بإنتاج 17 ألف طن وهذه أسعاره

مع بداية موسم الزيتون.. ترجيحات بإنتاج 17 ألف طن وهذه أسعاره
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جودة
أكد مدير عام الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية في وزارة الزراعة بغزة، نزار الوحيدي، أن موسم قطف الزيتون، سيبدأ في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، لافتاً إلى أن المساحة الكلية للزيتون المثمر لهذا العام حوالي 31 دونماً، والزراعات الجديدة حوالي 7600 دونم غير مثمرة.

أوضح الوحيدي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن إجمالي المساحة حوالي 39 ألف دونم، بحيث قُدّر إنتاج الدونم الواحد لهذا العام بـ 550 كيلوجرام للدونم، مرجحاً أن يصل الإنتاج إلى 17.200 طن.

وأضاف: "هذه الكمية يؤخذ منها 5000 طن للتصدير، فيما يتبقى 12 ألف طن لزيت الزيتون، مشيراً إلى أن نسبة زيت الزيتون ستكون حوالي 2000 طن لهذا العام، بحيث سيكون هناك عجز 38%.
 
وحول أسعار الزيتون، قال الوحيدي: إن الأسعار ستتراوح ما بين 15 إلى 18 شيكلاً للرطل الواحد، مقارنة بسعره العام الماضي 20 شيكلاً للرطل، فيما سيتراوح سعر الصفيحة الواحدة من زيت الزيتون ما بين 70 إلى 80 ديناراً أردنياً.

وأشار إلى أن سوء الأوضاع الاقتصادية، أدى لانخفاض أسعار الزيتون، وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وعدم وجود تنافس على السلعة، كما كان في السنوات الماضية مع زيادة الفائض المعروض في الأسواق.

وبين الوحيدي، أن هناك جهوداً حثيثة ومتابعة مستمرة من قبل الوزارة، تحسباً لأي عملية غش قد تضر المواطنين عند الشراء، لافتاً إلى أن ذلك تمثل بإصدار تراخيص قانونية لكل معصرة زيتون، كما أن لجنة مختصة زارت تلك المعاصر، وتأكدت من عدم وجود مواد مخزنة، وبالتالي التأكد من مطابقة المواصفات المفروضة عليها من قبل الوزرات الثلاث (الزراعة والصحة والاقتصاد).

وفيما يتعلق بآلية الفحص، قال الوحيدي: إن وزارته تأخذ عينات من وزراة الاقتصاد التي بدورها تأخذها من السوق، ويتم فحصها من قبل وزارتي (الزراعة والصحة) لضمان سلامة المنتج، وحال وجود أي مخالفة أثناء الفحص، يتم تحويلها إلى صناعات أخرى كالصابون، وغيرها.

وتابع: "الجهود مكثفة لأكثر من شهرين قبل موسم قطف الزيتون، حيث يأخذ القدر الأكبر من المتابعة والحرص عن باقي المواسم الأخرى، كون قطف الزيتون فيه انتماء وطني وثقافي، وبه رابط ديني لفوائده، وله صلة بالأرض والتراث".

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