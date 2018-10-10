العمل تنظم لقاءً تعريفياً عن إطلاق مشاريع القروض للخريجين والعاطلين عن العمل

رام الله - دنيا الوطنبرعاية محافظ طولكرم، رئيس مجلس التشغيل المحلي عصام أبو بكر، وبالشراكة مع وزارتي "العمل والمالية"، وبتمويل من بنك فلسطين، وبتنفيذ من الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، نظمت الإدارة العامة للتشغيل لقاءً تعريفياً في محافظة طولكرم عن إطلاق مشروع "قروض إنشاء مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر للخريجين والعاطلين عن العمل".وذلك بحضور، رامي مهداوي مدير عام التشغيل في وزارة العمل، ومهدي حمدان، ممثلاً عن الصندوق الفلسطيني للتشغيل، وشاكر الصفدي، ممثلاً عن بنك فلسطين والوفد المرافق له، إضافة لمدير عام مديرية عمل طولكرم موفق كبها، ود. محمد الأعرج، منسق مجلس التشغيل، وأعضاء المجلس، وممثلي الجامعات والبلديات والمجالس المحلية، ومراكز التدريب المهني، ومؤسسات التمويل، والمستفيدين من القروض، في مقر المحافظةوشدد أبو بكر على أهمية إطلاق مشروع القروض الصغيرة لمساعدة الخريجين والحد من ظاهرة البطالة، وغيرها من المشاريع التي تأتي في سياق النشاطات المتواصلة لمجلس التشغيل، والذي تم تفعيله على مستوى المحافظة، مؤكداً على أنه من الممكن أن تحقق مثل هذه المشاريع نجاحاً كبيراً للقائمين عليها، وتصبح قصص نجاح متميزة.وشكر أبو بكر الشركاء والقائمين على المشروع، من وزارة العمل، وبنك فلسطين، ووزارة المالية، والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، ومجلس التشغيل على مستوى المحافظة، وكل من تعاون ويتعاون لإنجاح هذه الأفكار وإخراجها إلى حيز التنفيذ، لمساعدة خريجينا وشبابنا العاطلين عن العمل للانطلاق بمشروعهم الخاص، موجهاً الدعوة لباقي مؤسسات التمويل والبنوك والشركات والقطاع الخاص لتقديم قروض لمشاريع أخرى.من جانبه، ذكر مهداوي، أن وزارة العمل ومن خلال التعاون مع كافة الشركاء، تسعى لمكافحة البطالة من خلال المشاريع الصغيرة، مخاطبا الخرجين والشباب على أهمية التوجه لمثل هذه المشاريع كأحد الأسباب لمعالجة البطالة والحد منها، مسخرين جميع الخبرات لصالح دعم الشباب والوقوف إلى جانبهم، مؤكدا لمن يرغب بالاستفادة من تلك المشاريع التوجه لمديريات العمل من أجل تقديم الطلبات والمساعدة للحصول على مثل هذه المشاريع، موجهاً الشكر والتقدير لمحافظ طولكرم على رعايته ودعمه لمجلس التشغيل، وللشركاء في بنك فلسطين وصندوق التشغيل، ووزارة المالية على ما يقدمونه من أجل إنجاح هذا المشروع.وتحدث الصفدي عن قدرة بنك فلسطين لقيادة مثل هذه المشاريع وتمويلها بفائدة متناقصة، الأمر الذي ساهم في توفير الآلاف من فرص العمل للشباب والخريجين والعاطلين عن العمل، مشيراً إلى تجربة البنك في التعامل مع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، مثمناً جهود الشركاء في وزارتي العمل والمالية، وصندوق التشغيل، ومجلس التشغيل في محافظة طولكرم.من جهته، استعرض حمدان آلية تقديم الدعم اللازم وتعبئة الطلبات الخاصة بالحصول على المشاريع، والاستشارات اللازمة قبل الحصول على القرض وبعده، لضمان نجاح المشروع واستدامته وإستمراريته، مؤكداً على الشراكة والتعاون لضمان تحقيق أفضل النتائج.