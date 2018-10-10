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علاء مبارك يُشيد بمآثر خصم والده

علاء مبارك يُشيد بمآثر خصم والده
رام الله - دنيا الوطن
أشاد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق، بالقائد العسكري المصري، سعد الدين الشاذلي، رغم سلب حسني مبارك منه كل الأوسمة والنياشين العسكرية، التي حصل عليها وحبسه.

وعلى الرغم من الخلاف التاريخي المعروف بين الرئيس الأسبق حسني مبارك، والفريق الراحل سعد الدين الشاذلي، أحد أبطال حرب أكتوبر، وواضع خطة الحرب الرئيسية، إلا أن علاء مبارك أظهر رأيًا مخالفًا لرأي والده عن الشاذلي، حيث أشاد به واعتبره أحد أبطال تشرين الأول/ أكتوبر"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقال علاء: "رغم أي شيء فالفريق الشاذلي رحمة الله عليه بطل من أبطال تشرين الأول/ أكتوبر، له كل الاحترام والتقدير، وندعو له بالرحمة والمغفرة".

يذكر، أن الفريق سعد الدين الشاذلي، عاد إلى مصر مساء 14 مارس 1992، بعد أن قضى 14 سنة منفياً في الجزائر منها سنتان في عهد الرئيس أنور السادات، و12 سنة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتم القبض عليه فور وصوله مطار القاهرة، وصودرت منه جميع الأوسمة والنياشين، وأجبر على قضاء مدة الحكم عليه بالسجن الحربي التابع للجيش الثالث الميداني.

ووجهت للفريق للشاذلي تهمتان، وهما: نشر كتاب دون موافقة مسبقة عليه، والثانية هي إفشاء أسرار عسكرية في كتابه، وأنكر الشاذلي صحة التهمة الأخيرة بشدة، بدعوى أن تلك الأسرار المزعومة كانت أسراراً حكومية، وليست أسراراً عسكرية، وطالب الفريق الشاذلي، أن تتم إعادة محاكمته، وبشكل علني إلا أن طلبه قد رفض.

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