عاجل

  • الصحة بغزة: نفاد حقن خاصة بمريضات سرطان الثدي

  • حماس: إدخال الوقود خطوة أولى سيتبعها خطوات للتخفيف من أزمات غزة

شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تُصادق على بناء وحدات استيطانية جديدة جنوب بيت لحم

سلطات الاحتلال تُصادق على بناء وحدات استيطانية جديدة جنوب بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على إضافة ثماني وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة (مجدال عوز) القريبة من بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم.

وأفاد مدير عام هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن سلطات الاحتلال، أعلنت مصادقتها على إضافة ثماني وحدات استيطانية في المستوطنة المذكورة، مشيراً إلى وجود موافقة في الوقت الحالي، دون المصادقة على إضافة (600) وحدة استيطانية أخرى في المستوطنة ذاتها مستقبلاً.

وأكد بريجية، أن هذا الإجراء الاستيطاني، يأتي ضمن "تسمين" المستوطنات الصغيرة في إطار تجمع مستوطنة (غوش عصيون) جنوباً.

أخبار ذات صلة

حماس: إدخال الوقود خطوة أولى سيتبعها خطوات للتخفيف من أزمات غزة

حماس: إدخال الوقود خطوة أولى سيتبعها خطوات للتخفيف من أزمات غزة

الأشغال العامة تباشر العمل بإنشاء طريق شقبا- قبيا- بدرس

الأشغال العامة تباشر العمل بإنشاء طريق شقبا- قبيا- بدرس

هل بدأ تنفيذ اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل بشكل تدريجي وغير مُعلن؟

هل بدأ تنفيذ اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل بشكل تدريجي وغير مُعلن؟

الحساينة يبحث مع وزيري السياحة والشؤون الاجتماعية سير العمل بمجمع الوزارات

الحساينة يبحث مع وزيري السياحة والشؤون الاجتماعية سير العمل بمجمع الوزارات

حمد: يجب دعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم مشاريع الشباب

حمد: يجب دعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم مشاريع الشباب

الخارجية تُحذر من التداعيات الكارثية لصمت المجتمع الدولي على الاستيطان

الخارجية تُحذر من التداعيات الكارثية لصمت المجتمع الدولي على الاستيطان

العمل تنظم لقاءً تعريفياً عن إطلاق مشاريع القروض للخريجين والعاطلين عن العمل

العمل تنظم لقاءً تعريفياً عن إطلاق مشاريع القروض للخريجين والعاطلين عن العمل

الصحة بغزة: نفاد حُقن (زولادكس) لمريضات سرطان الثدى

الصحة بغزة: نفاد حُقن (زولادكس) لمريضات سرطان الثدى

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

الأشغال العامة تباشر العمل بإنشاء طريق شقبا- قبيا- بدرس

الأشغال العامة تباشر العمل بإنشاء طريق شقبا- قبيا- بدرس

الحساينة يبحث مع وزيري السياحة والشؤون الاجتماعية سير العمل بمجمع الوزارات

الحساينة يبحث مع وزيري السياحة والشؤون الاجتماعية سير العمل بمجمع الوزارات

حمد: يجب دعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم مشاريع الشباب

حمد: يجب دعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم مشاريع الشباب

الخارجية تُحذر من التداعيات الكارثية لصمت المجتمع الدولي على الاستيطان

الخارجية تُحذر من التداعيات الكارثية لصمت المجتمع الدولي على الاستيطان

العمل تنظم لقاءً تعريفياً عن إطلاق مشاريع القروض للخريجين والعاطلين عن العمل

العمل تنظم لقاءً تعريفياً عن إطلاق مشاريع القروض للخريجين والعاطلين عن العمل

سلطات الاحتلال تُصادق على بناء وحدات استيطانية جديدة جنوب بيت لحم

سلطات الاحتلال تُصادق على بناء وحدات استيطانية جديدة جنوب بيت لحم

الصحة بغزة: نفاد حُقن (زولادكس) لمريضات سرطان الثدى

الصحة بغزة: نفاد حُقن (زولادكس) لمريضات سرطان الثدى

توغل عدة جرافات إسرائيلية شرقي جباليا واستهداف قوارب الصيادين ببحر بيت لاهيا

توغل عدة جرافات إسرائيلية شرقي جباليا واستهداف قوارب الصيادين ببحر بيت لاهيا

منوعات

تفاصيل صادمة في حادثة انتحار سيدة مصرية بسبب برنامج رضوى الشربيني

تفاصيل صادمة في حادثة انتحار سيدة مصرية بسبب برنامج رضوى الشربيني

بسبب &#34;قبلة حميمية&#34;.. هذا الممثل التركي يتعرض لوعكة صحية ويدخل المستشفى

بسبب "قبلة حميمية".. هذا الممثل التركي يتعرض لوعكة صحية ويدخل المستشفى

فيديو: محزن جداً.. شاهد الظهور الاخير لدينا هارون مع ابنها قبل وفاتها

فيديو: محزن جداً.. شاهد الظهور الاخير لدينا هارون مع ابنها قبل وفاتها

فيديو: توقيف الفنان &#34;أدهم النابلسي&#34; بتهم الخطف والإيذاء وإغتصاب توقيع

فيديو: توقيف الفنان "أدهم النابلسي" بتهم الخطف والإيذاء وإغتصاب توقيع

الراقصة دينا تعترف بتعرضها للتحرش كثيراً بالأفراح الخاصة.. وتُقاوم بطريقتها

الراقصة دينا تعترف بتعرضها للتحرش كثيراً بالأفراح الخاصة.. وتُقاوم بطريقتها

سلمى حايك لا تغسل وجهها بالماء.. بل تستخدم هذه المادة

سلمى حايك لا تغسل وجهها بالماء.. بل تستخدم هذه المادة

فيديو: جيم كاري يهاجم دونالد ترامب ويصفه &#34;بالخائن&#34;

فيديو: جيم كاري يهاجم دونالد ترامب ويصفه "بالخائن"

فيديو:&#34;مقتدى الصدر&#34; مُعجب بأغنية كاظم الساهر &#34;سلام عليك&#34; كنشيد وطني..ويعرض حفلا عليه

فيديو:"مقتدى الصدر" مُعجب بأغنية كاظم الساهر "سلام عليك" كنشيد وطني..ويعرض حفلا عليه

شاهد: وفاء عامر توضح حقيقة &#34;طلاقها&#34;من محمد فوزي

شاهد: وفاء عامر توضح حقيقة "طلاقها"من محمد فوزي

شاهد:مقطع يوثق أول اختبار تمثيل للفنانة ياسمين صبري بعمر الـ 21

شاهد:مقطع يوثق أول اختبار تمثيل للفنانة ياسمين صبري بعمر الـ 21

عربي

تمثال &#34;المرأة العارية&#34; في الجزائر يتعرض مجددًا لمحاولة تحطيم

تمثال "المرأة العارية" في الجزائر يتعرض مجددًا لمحاولة تحطيم

موسكو تخشى تسرُّبُ &#34;الإرهابيين&#34; من إدلب

موسكو تخشى تسرُّبُ "الإرهابيين" من إدلب

علاء مبارك يُشيد بمآثر خصم والده

علاء مبارك يُشيد بمآثر خصم والده