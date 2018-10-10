سلطات الاحتلال تُصادق على بناء وحدات استيطانية جديدة جنوب بيت لحم

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على إضافة ثماني وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة (مجدال عوز) القريبة من بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم.





وأفاد مدير عام هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن سلطات الاحتلال، أعلنت مصادقتها على إضافة ثماني وحدات استيطانية في المستوطنة المذكورة، مشيراً إلى وجود موافقة في الوقت الحالي، دون المصادقة على إضافة (600) وحدة استيطانية أخرى في المستوطنة ذاتها مستقبلاً.





وأكد بريجية، أن هذا الإجراء الاستيطاني، يأتي ضمن "تسمين" المستوطنات الصغيرة في إطار تجمع مستوطنة (غوش عصيون) جنوباً.

رام الله - دنيا الوطن