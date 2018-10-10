الصحة بغزة: نفاد حُقن (زولادكس) لمريضات سرطان الثدى

رام الله - دنيا الوطن- نهى مسلمأعلن د. طلحة بعلوشة، مدير صيدلية الأورام بمستشفى الرنتيسى للأطفال، عن نفاد حقن العلاج الهرموني المعروف باسم زولادكس (Zoladex) الضرورية جداً للسيدات المصابات بسرطان الثدي.وأوضح د. بعلوشة، بأن عدم تناول هؤلاء السيدات لهذا الدواء سوف يؤدي لأن تنشط الخلايا السرطانية مرة أخرى، وهذا يعني فشل برتوكول علاجي، استمر على مدار 5 سنوات.ودعا د. بعلوشة، وزارة الصحة برام الله؛ لتوفير هذا العقار بشكل طارئ، وتوريده لمستودعاتها في غزة، كما ناشد جميع المؤسسات والجمعيات التي تدعم مريضات سرطان الثدي، إلى المساهمة بشكل فاعل في حل هذه الأزمة الإنسانية.