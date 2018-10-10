توغل عدة جرافات إسرائيلية شرقي جباليا واستهداف قوارب الصيادين ببحر بيت لاهيا





وأفادت وكالات محلية، أن الجرافات توغلت بشكل محدود شرقي جباليا شمال القطاع، وشرعت بعمليات تجريف لأراضي المواطنين.





يذكر، أن المناطق الشرقية لقطاع غزة، تشهد حالة من التوتر، إثر المواجهات بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال، في إطار فعاليات مسيرات العودة والإرباك الليلي.







وأفادت وكالات محلية، أن إطلاق النيران لم يسفر عن وقوع إصابات بين الصيادين. في غضون ذلك، أطلقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، نيران رشاشاتها تجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين في بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنتوغلت عدة جرافات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، شرقي جباليا شمال قطاع غزة.