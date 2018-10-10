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شؤون فلسطينية

الحمد الله يزور وزارة التربية صباحاً ويُشيد بإنجازاتها

الحمد الله يزور وزارة التربية صباحاً ويُشيد بإنجازاتها
رام الله - دنيا الوطن
زار رئيس الوزراء، أ.د. رامي الحمد الله، اليوم، وزارة التربية والتعليم العالي، الساعة السابعة صباحاً، والتقى بالوزير د. صبري صيدم، واطلع على خطط الوزارة واحتياجاتها، حيث جاءت هذه الزيارة تقديراً لجهود الأسرة التربوية، ولتهنئتها بيوم المعلم العالمي.

وأشاد الحمد الله بالإنجازات والنهضة التي شهدتها الوزارة، مؤكداً أهمية التعليم في ترسيخ الهوية الوطنية الفلسطينية، ومواجهة مخططات الاحتلال المستمرة بحق أبناء شعبنا ومقدساتنا، والتي كان آخرها إصدار قرار عسكري بالأمس، يقضي بإزالة مدرسة عرب الكعابنة في الأغوار.

وشدد رئيس الحكومة على دور الوزارة في تعزيز صورة مشرفة للتعليم الفلسطيني لدى دول العالم، من خلال إنجازاتها التطويرية والمشاركة في المسابقات والمعارض والنشاطات المختلفة وتحقيق النجاحات والتميز فيها.

وأكد الحمد الله على أولوية التعليم، وإصرار الحكومة على مواجهة الحملة الممنهجة والشرسة للاحتلال ضد التعليم، خاصة في القدس، والخان الأحمر، وجميع أرجاء الوطن، وتصديها المستمر لحملة التحريض الممنهجة التي تقودها إسرائيل ضد التعليم والمناهج الفلسطينية، والمؤسسات التعليمية قاطبة، بما فيها مؤسسات التعليم العالي.

بدوره، أعرب صيدم عن شكره باسم الأسرة التربوية لرئيس الوزراء على دعمه والحكومة، وإسنادهم الدائم للتعليم لا سيما في ظل الحرب التي يشنها الاحتلال على التعليم، مؤكداً على استمرار مسيرة التطوير التي أقرتها الحكومة التي أدت إلى إفراز عدة
خطوات كان من أبرزها: دعم التعليم المهني والتقني، ورقمنة التعليم، وإتمام القوانين الناظمة، وتوفير احتياجات الوزارة من أبنية ومعلمين وتجهيزات مختلفة، إضافة إلى تطوير المناهج ونظام الثانوية العامة (الإنجاز) وغيرها.

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