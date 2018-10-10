ضبط 1000 لتر سولار مهرب ومغشوش على أحد مداخل مدينة رام الله





وتم ضبط الكمية والسيارة، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.





رام الله - دنيا الوطنضبطت طواقم الضابطة الجمركية، فجر اليوم الأربعاء، 10/10/2018 خلال إحدى دوريات المتابعة والمراقبة، مركبة من نوع مرسيدس (ميني باص) بداخلها جلنات مُعبأة سولارسعة 1000 لتر على أحد مداخل مدينة رام الله.