ضبط 1000 لتر سولار مهرب ومغشوش على أحد مداخل مدينة رام الله
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت طواقم الضابطة الجمركية، فجر اليوم الأربعاء، 10/10/2018 خلال إحدى دوريات المتابعة والمراقبة، مركبة من نوع مرسيدس (ميني باص) بداخلها جلنات مُعبأة سولارسعة 1000 لتر على أحد مداخل مدينة رام الله.
ضبطت طواقم الضابطة الجمركية، فجر اليوم الأربعاء، 10/10/2018 خلال إحدى دوريات المتابعة والمراقبة، مركبة من نوع مرسيدس (ميني باص) بداخلها جلنات مُعبأة سولارسعة 1000 لتر على أحد مداخل مدينة رام الله.
وتم ضبط الكمية والسيارة، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
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