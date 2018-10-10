إدخال ست شاحنات وقود عبر (كرم أبو سالم).. والشركة: لا جديد بالجدول





وأشار الموقع ذاته، إلى أنه سيتم كذلك، إدخال شاحنتين محملتين بالغاز، وذلك بتمويل من دولة قطر.





بدوره، أكد محمد ثابت، مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء بمحافظات قطاع غزة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه لا يوجد جديد على جدول توزيع الكهرباء، حتى اللحظة، لافتاً إلى أن الجدول كما هو.





يذكر، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أدخلت أمس الثلاثاء، شاحنات محملة بالوقود إلى محطة التوليد بغزة، وشاحنات تنظيف لبلديات قطاع غزة، وذلك بتمويل من دولة قطر، وبإشراف من الأمم المتحدة.









رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (واللا) الإسرائيلي، أنه سيتم صباح اليوم الأربعاء، ادخال أربع شاحنات محملة بالوقود، إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، عبر (معبر كرم أبو سالم) جنوب قطاع غزة.