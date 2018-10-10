الاستيلاء على ثمانية دونمات من أراضي الزاوية غرب سلفيت لأغراض عسكرية

رام الله - دنيا الوطنسلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بلدية الزاوية، قراراً عسكرياً يقضي بالاستيلاء على ثمانية دونمات من أراضي القرية غرب سلفيت.وأفاد رئيس بلدية الزاوية نعيم شقير، بأن القرار الذي تسلمته البلدية أمس، يقضي بالاستيلاء على 8.242 دونم من أراضي قرية الزاوية في المنطقة المسماة (سريسيا- مجين دان)، إلى الغرب من قرية الزاوية، وذلك لأهداف عسكرية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).يذكر، أنه قبل حوالي شهرين، أعلنت سلطات الاحتلال أيضاً عن الاستيلاء على الأراضي الغربية لبلدة الزاوية ضمن الحوض رقم (4) في مواقع وادي النجاصات، وخلايل الكزبرة وخلة حمد، بمساحة ما بين 140- 177 دونماً، من أجل إنشاء مقبرة جديدة للمستوطنين.