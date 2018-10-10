بعد وصول (إس- 300).. نتنياهو: إسرائيل ستواصل غاراتها في سوريا

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، أنه أبلغ نائب رئيس الوزراء الروسي، ماكسيم أكيموف، خلال اجتماع في بلاده، الثلاثاء، بأنّ إسرائيل ستواصل ضرب الأهداف المعادية في سوريا.وبحسب وكالة (فرانس برس)، تأتي تصريحات نتنياهو رغم قرار موسكو تسليح دمشق بمنظومة صواريخ (إس- 300) المتطورة للدفاع الجوي.وأكد نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، أنّه أبلغ أكيموف بأن إسرائيل ستواصل تصدّيها لما وصفه بمحاولات إيران الرامية لترسيخ وجودها العسكري في سوريا، وإرسال أسلحة متطوّرة إلى (حزب الله) اللبناني.وقال: "رغم تسليم موسكو منظومة (إس-300) للجيش السوري، فإن إسرائيل وانطلاقاً من مبدأ الدفاع عن النفس، ملتزمة بمواصلة نشاطها المشروع في سوريا ضد إيران، وأتباعها الذين يعبرون عن نيتهم بتدمير إسرائيل.ويعد هذا أول لقاء يتم الإعلان عنه بين نتنياهو ومسؤول روسي بارز، منذ سقوط طائرة عسكرية روسية، أثناء تصدّي الدفاع الجوي السوري لغارة جوية إسرائيلية على اللاذقية شمال غربي سوريا، 17 أيلول/ سبتمبر، في حادث زاد من التوترات بين إسرائيل وروسيا.وقُتل 15 روسياً في الحادث، الذي ألقت موسكو مسؤوليته على إسرائيل، متهمة طياريها باستغلال الطائرة الروسية كغطاء، ورداً على حادث الطائرة، أعلنت موسكو عن تدابير جديدة لحماية جيشها في سوريا، من بينها تزويد دمشق بنظام (إس-300).وشنّت الطائرات الإسرائيلية مئات الغارات في سوريا ضد ما تقول إنه أهداف لإيران و(حزب الله) اللبناني.