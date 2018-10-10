الاحتلال يسلم 3 موظفين من الأوقاف بالقدس استدعاءات لمراجعة مخابراتها





ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، فإن الاحتلال طالب الموظفين الثلاثاء بالذهاب إلى مركز التوقيف والتحقيق "القشلة" في باب الخليل بالقدس القديمة.



وأفادت الوكالة الرسمية، بأن المقدسيين الثلاثة الذين تم استدعاؤهم هم: خليل الترهوني، وأحمد ابو عليا، وخميس عطية، حيث منعتهم من دخول المسجد الأقصى المبارك، لممارسة عملهم.



رام الله - دنيا الوطنقالت مصادر محلية صباح اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، سلمت 3 موظفين من وزارة الأوقاف في مدينة القدس، استدعاءات لمراجعة مخابراتها.