اشتية: المركزي سيضع آليات تنفيذ القرارات السابقة ونمر بمرحلة صعبة للغاية

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد اشتية: إن المجلس المركزي، الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري في رام الله، سيضع آليات تنفيذ قرارات دورته ودورة المجلس الوطني السابقتين، لافتاً إلى أنه سيطلب من الرئيس محمود عباس، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، البدء بتنفيذ هذه القرارات.





ودعا اشتية، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، المجلس المركزي لأن يكون جاهزاً لتحمل تبعات القرارات المتوقع اتخاذها على صعيد العلاقة مع الاحتلال.



وطالب المجلس المركزي لأن يكون جاهزاً لاستيعاب التبعات المترتبة على تنفيذ أي قرار من جهة، وتهيئة الشارع الفلسطيني، وتحضيره للقرارات التي ستتخذ ولاستيعاب ردة الفعل الإسرائيلية.وبين اشتية، أن القضية تمر بمرحلة صعبة للغاية، مشدداً على أن المجلس المركزي، يعتزم كسر الأمر الواقع الذي تحاول إسرائيل فرضه، والانتقال من ردة الفعل إلى أخذ زمام المبادرة والفعل، مشدداً على وجوب أن تدفع إسرائيل كلفة احتلالها.