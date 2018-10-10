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نشر صور وأسماء 15 سعودياً وصول تركيا يوم اختفاء خاشقجي

نشر صور وأسماء 15 سعودياً وصول تركيا يوم اختفاء خاشقجي
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وسائل الإعلام التركية، فجر اليوم الأربعاء، صور وأسماء 15 سعودياً، وصلوا قبيل اختفاء الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، حيث تشتبه السلطات التركية بأن لهم علاقة بلغز اختفاء خاشقجي في قنصلية بلاده بعد ظهر يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وقد أعدت السلطات التركية، لائحة اتهام بحق سبعة يشتبه بعلاقتهم باختفاء خاشقجي، كما أن فريق التحقيق في القضية قد يقوم بعمليات حفر داخل القنصلية السعودية إذا تطلب الأمر، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وعينت السلطات القضائية التركية، مساء الثلاثاء، نائب مدع عام ومدعياً عاماً جمهورياً، لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة في القنصلية السعودية في إسطنبول، بعد سماح الرياض بتفتيشها.

وبحسب وسائل الإعلام التركية، فإن المحققين يعتقدون أن المشتبه بهم متورطون في تعذيب خاشقجي وقتله، بعد اختطافه في مبنى القنصلية، ولم تقدم الصحف مزيداً من المعلومات بشأن ما فعله السعوديون الـ 15 في إسطنبول.

وأعلنت سلطات الأمني التركية، أن 15 سعودياً بينهم مسؤولون، وصلوا إلى إسطنبول بطائرتين، ودخلوا القنصلية بالتزامن مع وجود خاشقجي، قبل العودة إلى البلدين اللذين قدموا منهما وهما مصر والإمارات، ومن بين الأسماء المنشورة عدة مسؤولين سعوديين، منهم خبراء تشريح وضباط استخبارات وبحث جنائي، وفق المصادر التركية ذاتها.

والسعوديون الذين نشرت الصحف التركية أسماءهم هم: مشعل سعد البستاني، وصلاح محمد الطبيقي، ونايف حسن العريفي، ومحمد سعد الزهراني، ومنصور عثمان أباحسين، وخالد عايض الطيبي، وعبد العزيز محمد الحساوي، ووليد عبد الله الشهري، وتركي مشرف الشهري، وثائر غالب الحربي، وماهر عبد العزيز مترب، وفهد شبيب البلوي، وبدر لافي العتيبي، ومصطفى محمد المدني، وسيف سعد القحطاني.

وكانت مصادر من جمعية "بيت الإعلاميين العرب في تركيا" قد أكدت للجزيرة ليلة الاثنين، أن السلطات التركية قدمت وثائق وأدلة للصحف المحلية حول لغز اختفاء خاشقجي، مؤكدة أن السلطات ستعقد مؤتمراً صحفياً خاصاً للكشف عن التفاصيل الواردة في تلك الوثائق.

ووفقاً للمصادر نفسها، فإن وسائل الإعلام التركية، تنتظر إعلان المؤتمر الصحفي لكشف ما بحوزتها من معلومات لا تريد استباق الجانب الرسمي في الإفصاح عنها، لكن المصادر أكدت أن الثابت الأهم في قضية خاشقجي هي أنه "قتل خلال التعذيب".

وكانت شبكة (سي أن أن ترك) قد أعلنت مساء الثلاثاء، التعرف على هويات سبعة من المشتبه بتورطهم باختفاء خاشقجي، بعدما تم تصويرهم عبر 150 كاميرا مراقبة موزعة في محيط القنصلية.

كما تقدم القائمة المنشورة قرائن تعزز التكهنات التي تناولتها العديد من وسائل الإعلام التركية حول ضلوع فريق إعدام سعودي مؤلف من 15 شخصاً، وصل إلى قنصلية السعودية بطائرتين قادمتين من دولتي مصر والإمارات العربية المتحدة، قبيل اختفاء خاشقجي، ودخل أعضاؤه القنصلية قبل نصف ساعة من دخوله وغادروها بعد ساعتين.

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