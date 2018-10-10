ما هو دور الموساد الإسرائيلي في نقل الوقود القطري والأموال لغزة؟

رام الله - دنيا الوطن

قالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" شارك في الاتصالات والمفاوضات لنقل الأموال القطرية إلى قطاع غزة.





وأوضح القناة، أن إسرائيل شاركت من خلال الموساد أمام قطر بالاتصالات لتمويل دخول الوقود إلى غزة بمساعدة الأمم المتحدة.







بدورهم، عبر مسؤولين في السلطة الفلسطينية عن معارضتهم للعملية، وقال إن الرد الرسمي سيأتي،







وقال مسؤولون أمنيون إسرائيليون، إن التمويل القطري يشكل تجاوزاً للرئيس محمود عباس وهو عملياً بطريقة غير مباشرة يقوي حماس؛ لكن إسرائيل بحسب القناة، وافقت على نقل هذه الأموال بالرغم من هذا بهدف تحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع، وفي إسرائيل يشددون على ان الحديث يدور عن أموال قطرية ليست إسرائيلية، جاءت تخدم احتياجات إنسانية، حسب زعمهم.



ودخلت أمس الثلاثاء عبر معبر كرم أبو سالم ناقلات وقود مولتها دولة قطر، بهدف توسع فترة تمديد الكهرباء للسكان في قطاع غزة، كما نقلت أيضا سيارات تقوم بتنظيف الشوارع في القطاع.وفي المقابل قال مسؤولون في رام الله إن إسرائيل تتعاون مع حماس، وتقوم بتقويتها وتمويلها بصورة غير مباشرة، لافتين إلى أن رد رام الله سيأتي بعد اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في نهاية الشهر الجاري، وفق القناة الإسرائيلية.