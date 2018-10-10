الصحة بغزة: تُشكيل لجنة تحقيق بوفاة سيدة خلال عملية ولادة بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن وزارته، ستشكل لجنة مختصة؛ للتحقيق في ملابسات وفاة السيدة نازك اليازجي، خلال عملية الولادة في إحدى المستشفيات الأهلية.
أعلن أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن وزارته، ستشكل لجنة مختصة؛ للتحقيق في ملابسات وفاة السيدة نازك اليازجي، خلال عملية الولادة في إحدى المستشفيات الأهلية.
وكان قد أعلن عن وفاة السيدة اليازجي، أمس الثلاثاء، خلال عملية ولادة أجريت لها في إحدى المستشفيات الأهلية بمدينة غزة.
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