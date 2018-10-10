مقتل مواطن وإصابة آخرين بشجار عائلي وسط مدينة غزة

رام الله - دنيا الوطنلقي مواطن مصرعه وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، بشجار عائلي استخدمت فيه أسلحة نارية بحي الصبرة، وسط مدينة غزة.وبحسب وكالة (وفا)، فإن إطلاق نار كثيف سمع في حي الصبرة وسط المدينة، تبين أنه ناجم عن شجار عائلي قتل فيه الشاب (م. د) البالغ من العمر (32 عاماً)، عقب إصابته بالرصاص في الرأس والجسد.وأكدت نقلاً عن مصدر طبي في مستشفى الشفاء غرب المدينة، مقتل المواطن (م. د) وإصابة آخرين من أفراد عائلته، نقلوا على إثرها إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج ووصفت حالة أحدهم بالخطيرة.