نتنياهو: الجانب الفلسطيني يُدرك أن تصعيداً محتملاً سيجبي ثمنًا باهظًا

قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: إن إسرائيل تعمل بحزم ضد ما وصفه الإرهاب، معرباً عن يقينه بأن الجانب الفلسطيني، يدرك أن تصعيداً محتملاً، سيُجبي منها ثمنًا باهظًا، على حد قوله.



في موضوع آخر، قال نتنياهو: إنه لا يمكنه الإجابة على السؤال حول تبكير موعد الانتخابات للكنيست أم لا، إذ إن هذا السؤال لا يزال مفتوحًا، على حد قوله.



وأشار خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير المالية موشيه كحلون أمس الثلاثاء، إلى جهود جبارة تُبذل لحل أزمة قانون التجنيد وقضايا أخرى، تهدد استقرار الائتلاف الحكومي، وفق ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة.



وأعلن نتنياهو وكلحون، خلال المؤتمر الصحفي، عن تعيين البروفيسور أمير يارون محافظاً جديداً لبنك إسرائيل، اعتباراً من الشهر المقبل، خلفاً للدكتورة كارنيت فلوغ.



ويعمل البروفسور يارون البالغ من العمر أربعة وخمسين عاماً محاضراً في جامعة بنسيلفانيا الأمريكية.



وقال كحلون: إن يارون هو الشخص الأنسب لمواجهة التحديات الاقتصادية الإسرائيلية.

رام الله - دنيا الوطن