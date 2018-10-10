قوات الاحتلال تعتقل 14 فلسطينياً في الضفة الغربية





وجاء ذلك، خلال حملة مداهمات وتفتيشات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في منازل المواطنين الفلسطينيين.





وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملات المداهمات والتفتيشات والاعتقالات بحق المواطنين بشكل يومي، في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.





رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية، طالت 13 فلسطينياً.