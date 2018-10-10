قوات الاحتلال تعتقل 14 فلسطينياً في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية، طالت 13 فلسطينياً.
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية، طالت 13 فلسطينياً.
وجاء ذلك، خلال حملة مداهمات وتفتيشات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في منازل المواطنين الفلسطينيين.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملات المداهمات والتفتيشات والاعتقالات بحق المواطنين بشكل يومي، في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.
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