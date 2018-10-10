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شؤون فلسطينية

رئيس البرلمان العربي يدعو البرلمان الألماني للاعتراف بدولة فلسطين

رئيس البرلمان العربي يدعو البرلمان الألماني للاعتراف بدولة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، نظيره الألماني، إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ودعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

جاءت دعوة السلمي، في رسالة تسلمها رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبوندستاج الألماني أمس الثلاثاء، في برلين، خلال استقباله وفد البرلمان العربي برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي في البرلمان العربي النائب أحمد المشرقي، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وأفاد المركز الإعلامي للبرلمان العربي في بيان له، بأن زيارة وفد البرلمان العربي إلى برلين، تأتى في إطار تحرك البرلمان العربي على الساحة البرلمانية الدولية لتأمين الاعتراف بدولة فلسطين على غرار اعتراف برلمانات عدد من الدول الصديقة المؤيدة للحق الفلسطيني.

كما بحث الوفد مع الجانب الألماني عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بمشكلة اللاجئين ومكافحة الإرهاب.

وكان البرلمان العربي وضع خطة تحرك لدعم القضية الفلسطينية وتأمين الاعتراف من برلمانات الدول الصديقة لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، والتصدي للقوانين العنصرية الإسرائيلية، وآخرها قانون القومية، الذى تم إقراره في تموز/ يوليو الماضي.

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