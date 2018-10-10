مستوطنون يعطبون إطارات مركبات جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطنأعطب مستوطنون، فجر اليوم الأربعاء، إطارات عدد من المركبات، وخطوا شعارات عنصرية في قريوت جنوب نابلس.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: "إن مجموعة من المستوطنين، اقتحمت بلدة قريوت فجراً، وأعطبت عدداً من إطارات المركبات، وخطت شعارات عنصرية في المنطقة التي تشهد منذ أمس أعمال عربدة واستفزاز للأهالي وقاطفي الزيتون، ومحاولة طردهم من أراضيهم"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).