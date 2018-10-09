خارجية امريكا: ترامب ينوي الاتصال بالعاهل السعودي لبحث قضية خاشقجي





يشار إلى أنه تم الاعلان عن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي قبل عدة ايام، اثناء مكوثه في العاصمة التركية اسطنبول، حيث لم يعرف مصيره، هل تم اغتياله ام لا.













رام الله - دنيا الوطنأعلنت ​وزارة الخارجية الأمريكية​ أن الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ ينوي الاتصال بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز؛ لبحث قضية الصحفي جمال خاشقجي.وقالت الوزارة: "اننا ندعو السعودية الى إجراء تحقيق شامل وشفاف بشأن اختفاء خاشقجي"، بحسب ما جاء على موقع (النشرة) الالكتروني.