فتح: سنتصدى لكل ما يحاك بالظلام بهدف فصل قطاع غزة عن الوطن

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح): "ان شعبنا الفلسطيني سيتصدى لكل ما يحاك الان في الظلام والذي لا يهدف من ورائه سوى فصل قطاع عزة عن الوطن وتطبيق خطة العار التي وضعها نتياهو ويعمل على تسويقها جرنبلات وكوشنير بإسم الادارة الامريكية".وقال منير الجاغوب رئيس المكتب الاعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم: "إن كل أفعال حركة حماس وشركائها وممارساتهم على الارض تدلل أنهم يجرّون قضيتنا نحو المجهول، وذلك من خلال إفقادها الصفة السياسية لتصبح قضية إنسانية محصورة بمطالب يومية لا تتعدى حدود تحسين الوضع الإنساني لأهلنا في غزة، وهو ما يهدف بشكل متعمّد إلى تجاهل الحقيقة الثابتة التي ناضل شعبنا لترسيخها قرناً كاملاً، وقدم من أجلها قوافل الشهداء والجرحى والأسرى، وهي أنّ قضيتنا قضية سياسية بحتة وأن هدفنا هو تجسيد الاستقلال الوطني الفلسطيني على ترابنا الوطني وليس مجرد مشكلة توفير تيار كهربائي أو مساعدات إنسانية تتعامل مع شعبنا كمتسوّلين".وأضاف: "إن شعبنا الذي صمد في وجه الأحتلال ورفض ما يسمى بصفقة القرن سيفشل هذه الحملة الجديدة الهادفة إلى تمرير مخطط نتانياهو-ترامب تحت ذرائع واهية، لأن شعبنا يدرك حجم ما يتعرض له مشروعنا التحرري من أخطار، وخاصة من قبل القوى التي تلاقت مصالحها في توفير الحماية لأمن إسرائيل وحدودها تحت مسميات وأكاذيب مختلفة لا تعدو كونها ساتراً دخانياً لحجب حقيقة الأهداف التي يسعى لها حلفاء حماس وحْماتها بعيداً عن مصلحة شعبنا ودون أدنى تنسيق مع القيادة الشرعية الفلسطينية وبما يكرّس فصل غزة نهائياً عن الوطن وهو ما لن نسمح به أبداً تحت أي طرف من الطروف".