شاهد: انهيار مبنى في البحرين وسقوط مصابين















رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات البحرينية، مساء يوم الثلاثاء، أن الأجهزة المختصة تتعامل مع حادثة انهيار مبنى قديم في منطقة السلمانية في العاصمة المنامة، مما أسفر عن ذلك وقوع اصابات، تم نقل 20 شخصا الى المستشفيات.وقالت وزارة الداخلية البحرينية، عبر حسابها الرسمي على موقع (تويتر): "إن فرق الدفاع المدني باشرت التعامل مع بلاغ يفيد بانهيار مبنى قديم في منطقة السلمانية".وأضافت: "إن ما يزيد على 11 آلية للدفاع المدني، و15 دورية أمنية، و60 ضابطًا وفردًا، و19 سيارة إسعاف باشرت إجراءاتها لإنقاذ المصابين إثر انهيار مبنى سكني من طابقين في منطقة السلمانية، وأنه تم نقل 20 مصابًا إلى المستشفى تراوحت إصاباتهم بين متوسطة وبليغة".