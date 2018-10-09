جماعة يهودية: هدم الخان الأحمر سيُخلف دماراً والمستوطنات سبب لسفك الدماء

رام الله - دنيا الوطنقال مئير هيرش، رئيس حركة ناطوري كارتا (يهود ضد الصهيونية)، مساء اليوم: "إن هدم قرية الخان الأحمر شرق القدس من قبل الاحتلال الإسرائيلي، سيخلف عنفاً ودماراً لن تتحمله دولة الاحتلال، التي عليها التراجع عن قرارها هدم هذه القرية، وترك سكانها يعيشون بأمان".وأضاف على هامش زيارة تضامنية لقرية الخان الأحمر: "ليس من حق دولة الاحتلال طرد البدو الفلسطينيين عن أرضهم، والتهديد بهدم قريتهم، فهم موجودون هنا قبل قيام الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وتابع: "إننا جئنا للوقوف ضد أي فعل سياسي وفعل عنصري إسرائيلي ضد أهالي (الخان الأحمر)، فنحن يهود ولكننا لسنا صهاينة ونعتبر أنفسنا فلسطينيين، وندعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم والتحرر من الاحتلال الإسرائيلي".واستطرد بقوله: "حضورنا هنا للتأكيد لحكومة الاحتلال، أنها ليست لديها أي سلطة على (الخان الأحمر)، وإن الاحتلال هو يحاول أن ينشر العنف والعنصرية في المجتمعات، وتحديداً في فلسطين".وتابع: "في اللقاء تحدثنا ضد الاحتلال، وضد القمع المستمر للفلسطينيين، ليس هذا القمع فحسب، بل سلوك المؤسسة الصهيونية برمته، ضد الشعب الفلسطيني".واعتبر أن المستوطنات كانت سبباً رئيسياً لسفك الدماء والاضطرابات في الأرض المقدسة، وقد أزهقت مئات الأرواح البريئة على مذبح القومية، وشهوة الأرض.وأكد أن دولة إسرائيل غير شرعية على الإطلاق، وأن الجريمة تتفاقم عندما يستلزم إنشاء هذا الوطن احتلالاً وقمعاً وإذلالاً وطرداً لشعبٍ آخر، قبل عصر الصهيونية، عاش اليهود في فلسطين في سلام وأمن جنباً إلى جنب مع السكان العرب الفلسطينيين".و"ناطوري كارتا"، هم مجموعة من اليهود، يعيشون بالقدس ويؤيدون إقامة دولة فلسطينية، ولا يعترفون بإسرائيل.ويحرق أعضاء الجماعة علم إسرائيل في احتفالات (الاستقلال) كل عام، ويرفعون علم فلسطين، وفي محيط إقامة زعيم الجماعة الحاخام هيرش بأحد أزقة حي "ميا شيريام" بالقدس، الذي يسكنه أكثر اليهود تطرفاً، يرسم العلم الفلسطيني.لا يعترف أعضاء الجماعة بالبطاقة الإسرائيلية، ولا يسجلون مواليدهم في الدوائر الرسمية، ويرفضون المعونات الحكومية، ويحلم هؤلاء بالعيش بدولة فلسطينية، وإعادة كل الأرض للفلسطينيين، ويؤمنون بأنه يحرم على الشعب اليهودي تأسيس أي دولة في العالم "دون إرادة إلهية، ما دام التيه مستمراً".