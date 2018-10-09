الصومال.. مصرع قيادي في حركة الشباب بغارة أمريكية

رام الله - دنيا الوطنقال الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء: إنه "قتل متشدداً في ضربة جوية بجنوب الصومال مطلع الأسبوع".وأضاف الجيش: "إن المنطقة شهدت مواجهة بين القوات الأمريكية والصومالية، وبين مقاتلي حركة الشباب، الموالية لتنظيم القاعدة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأشارت القيادة الأمريكية في إفريقيا إلى أن الضربة، نفذت يوم 6 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، في محيط منطقة كونيو بارو شمالي بلدة كيسمايو.وجاء في بيان القيادة "تقييمنا حالياً هو أن الضربة الجوية لم تسفر عن إصابة أو مقتل مدنيين".وأسفرت ضربة جوية للقيادة في 1 تشرين الأول/ أكتوبر، قرب كيسمايو بجنوب الصومال، عن مقتل تسعة متشددين.