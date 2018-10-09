الصومال.. مصرع قيادي في حركة الشباب بغارة أمريكية
رام الله - دنيا الوطن
قال الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء: إنه "قتل متشدداً في ضربة جوية بجنوب الصومال مطلع الأسبوع".
وأضاف الجيش: "إن المنطقة شهدت مواجهة بين القوات الأمريكية والصومالية، وبين مقاتلي حركة الشباب، الموالية لتنظيم القاعدة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
وأشارت القيادة الأمريكية في إفريقيا إلى أن الضربة، نفذت يوم 6 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، في محيط منطقة كونيو بارو شمالي بلدة كيسمايو.
وجاء في بيان القيادة "تقييمنا حالياً هو أن الضربة الجوية لم تسفر عن إصابة أو مقتل مدنيين".
وأسفرت ضربة جوية للقيادة في 1 تشرين الأول/ أكتوبر، قرب كيسمايو بجنوب الصومال، عن مقتل تسعة متشددين.
قال الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء: إنه "قتل متشدداً في ضربة جوية بجنوب الصومال مطلع الأسبوع".
وأضاف الجيش: "إن المنطقة شهدت مواجهة بين القوات الأمريكية والصومالية، وبين مقاتلي حركة الشباب، الموالية لتنظيم القاعدة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
وأشارت القيادة الأمريكية في إفريقيا إلى أن الضربة، نفذت يوم 6 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، في محيط منطقة كونيو بارو شمالي بلدة كيسمايو.
وجاء في بيان القيادة "تقييمنا حالياً هو أن الضربة الجوية لم تسفر عن إصابة أو مقتل مدنيين".
وأسفرت ضربة جوية للقيادة في 1 تشرين الأول/ أكتوبر، قرب كيسمايو بجنوب الصومال، عن مقتل تسعة متشددين.
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