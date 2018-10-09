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الأمم المتحدة تدعو تركيا والسعودية إلى التحقيق الفوري في اختفاء خاشقجي

الأمم المتحدة تدعو تركيا والسعودية إلى التحقيق الفوري في اختفاء خاشقجي
رام الله - دنيا الوطن
دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كلاً من تركيا والسعودية، إلى إجراء تحقيق فوري في الاختفاء والقتل المزعوم للصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وشدد المكتب على ضرورة إعلان نتائج هذه التحقيقات لاحقاً، معبراً في الوقت نفسه عن قلقه مما وصفه بـ "الاختفاء القسري الواضح" للصحفي السعودي من مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول منذ أسبوع، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقالت رافينا شامداساني، الناطقة باسم المكتب، في مؤتمر صحفي في جنيف: "إذا كانت التقارير عن مقتله والظروف غير العادية التي أدت إلى ذلك، صحيحة، فإنها تثير صدمة حقاً".

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