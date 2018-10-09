وفد من "دنيا الوطن" يُهنئ رئيس جامعة الأزهر بمنصبه الجديد

زار وفد من "دنيا الوطن"، رئيس جامعة الأزهر في غزة الدكتور هاني نجم، وذلك لتهنئته بمنصبه الجديد رئيساً للجامعة.





وقدم الوفد، التهنئة للدكتور نجم بمناسبة تعيينه رئيساً للجامعة، فيما بحث الوفد التعاون المشترك مع الدكتور على هامش اللقاء.





وضم الوفد كلًا من: محمد عيسى، نائب المدير العام، ومأمون أبو شعبان، المدير المالي والإداري، وألاء النمر، المساعد الإداري، والصحفيان أحمد جلال وأحمد العشي.





وعبر الدكتور نجم عن امتنانه للزيارة، مؤكداً على ريادية "دنيا الوطن" على اعتبار أنها الموقع الأول في فلسطين، وعلى أهمية التعاون المشترك بين الجانبين.



















رام الله - دنيا الوطن