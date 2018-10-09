صور: دخول شاحنات لبلديات قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم









رام الله - دنيا الوطنسمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بدخول شاحنات نظافة مخصصة إلى بلديات قطاع غزة، عبر (معبر كرم أبو سالم)، مقدمة من دولة قطر.وفي وقت سابق من اليوم، دخلت شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، متجهة إلى محطة توليد الكهرباء، وذلك بتمويل قطري كذلك، وبإشراف أممي.