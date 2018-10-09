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شؤون فلسطينية

برسالة خطية من نظيره اللبناني.. الرئيس يتلقى دعوة للمشاركة بالقمة العربية الاقتصادية

برسالة خطية من نظيره اللبناني.. الرئيس يتلقى دعوة للمشاركة بالقمة العربية الاقتصادية
رام الله - دنيا الوطن
سلم سفير فلسطين لدى لبنان أشرف دبور، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إلى نظيره اللبناني العماد ميشال عون، تناولت التطورات في المنطقة والمستجدات على صعيد القضية الفلسطينية.

كما تسلم السفير دبور، رسالة خطية من الرئيس عون، إلى الرئيس عباس، تضمنت الدعوة للمشاركة في الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية، التي ستعقد في بيروت في 20 كانون الثاني/يناير 2019، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وأكد الرئيس في رسالته، متانة العلاقات التاريخية والثابتة التي تربط الشعبين الفلسطيني واللبناني، وأهمية العمل العربي المشترك لمواجهة المخاطر التي باتت تهدد القضية الفلسطينية والقضايا العربية برمتها.

وقال: "رغم الأوضاع الصعبة والمعقدة التي تعيشها منطقتنا، إلا أن الأمل بالتحرر والاستقلال والسلام، يبقى هاجسنا الأكبر".

وبين: "أنه إضافة إلى ما يجمعنا من روابط قومية، فإننا نعاني وإياكم من واقع استمرار الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 لأرضنا الفلسطينية والجولان السوري، إضافة إلى جزء من أراضي لبنان الشقيق".

وشدد الرئيس عباس على أهمية مواجهة المرحلة المقبلة من خلال خطوات تنسيقية تخدم القضايا العربية العادلة.

من جانبه، حمّل الرئيس اللبناني، السفير دبور، تحياته إلى الرئيس عباس، وتأكيده على العمل الدائم من أجل إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ومنع تصفيتها، لأنها تشكل المدخل الصحيح لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة بأسرها.

وأكد السفير دبور، بُعيد اللقاء، أنه نقل إلى الرئيس عون، شكر الرئيس والقيادة الفلسطينية على المواقف التاريخية التي أعلنها في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا سيما ما يتعلق بقضية فلسطين، وبالإضاءة على ما تقوم به إسرائيل من ممارسات تستهدف القضية الفلسطينية، ووضع مدينة القدس، وتعطيل عمل وكالة (أونروا).

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