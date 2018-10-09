ثلاث إصابات برصاص الاحتلال شرقي دير البلح وسط قطاع غزة





وبحسب وكالات محلية، فقد جرى نقل المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى؛ لتلقي العلاج، واصفة حالتهم ما بين المتوسطة والطفيفة.





رام الله - دنيا الوطنأصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في مسيرات العودة على الحدود الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.