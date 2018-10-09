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شؤون فلسطينية

ثلاث إصابات برصاص الاحتلال شرقي دير البلح وسط قطاع غزة

ثلاث إصابات برصاص الاحتلال شرقي دير البلح وسط قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في مسيرات العودة على الحدود الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وبحسب وكالات محلية، فقد جرى نقل المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى؛ لتلقي العلاج، واصفة حالتهم ما بين المتوسطة والطفيفة.

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