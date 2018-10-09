اجتماع لـ (الكابينت) صباح غدٍ الأربعاء لمناقشة الوضع في غزة

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (واللا) الإسرائيلي مساء اليوم، أن المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي (الكابينت) سيجتمع صباح غد الأربعاء؛ لمناقشة الوضع في قطاع غزة، بعد التوتر في المنطقة.يذكر، أن الحدود الشرقية لقطاع غزة، شهدت حالة من التوتر، جراء المواجهات بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار فعاليات مسيرة العودة، والإرباك الليلي.