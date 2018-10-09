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ترامب يُعلق على اختفاء خاشقجي ويكشف عما سيفعله مع السعودية

ترامب يُعلق على اختفاء خاشقجي ويكشف عما سيفعله مع السعودية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، علمه بتفاصيل اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لافتاً إلى أنه لم يتحدث مع المسسؤولين السعوديين بهذا الشأن.

وأضاف ترامب، في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: "سأتحدث لاحقاً مع السعوديين بالأمر"، وفق ما أورد وكالة (سبوتنك).

واختفى خاشقجي (59 عاما)، يوم الثلاثاء الماضي، بعدما دخل مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، فيما نفت القنصلية السعودية احتجازه وقالت إنه خرج.

كما تحدث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن أزمة احتجاز الصحفي جمال خاشقجي. وقال، في حوار له مع وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، إنه مستعد للسماح لتركيا بتفتيش القنصلية في إسطنبول بحثا عن خاشقجي.

وسمحت الممكلة العربية السعودية، الثلاثاء، للسلطات التركية بتفتيش مقر القنصلية السعودية في إسطنبول، في إطار التعاون في التحقيقات حول اختفاء خاشقجي، فيما ذكرت مصادر أمنية تركية، مساء السبت الماضي، أن "15 سعوديا بينهم مسؤولين وصلوا إلى مدينة إسطنبول بطائرتين ودخلوا القنصلية بالتزامن مع وجود خاشقجي فيها ومن ثم عادوا إلى بلادهم".

كما أعلنت السلطات التركية أنها فتحت تحقيقا رسميا في قضية اختفاء خاشقجي، الذي فقد الاتصال به منذ يوم الثلاثاء الماضي، عقب دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول.

كما أعلنت وزارة الخارجية التركية، يوم الاثنين، استدعاء السفير السعودي في تركيا، لإخباره بضرورة التعاون بين البلدين في التحقيقات الجارية في قضية اختفاء خاشقجي.

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