شؤون فلسطينية

أبو شهلا يبحث مع ممثلي المنظمات الأهلية عدداً من القضايا

أبو شهلا يبحث مع ممثلي المنظمات الأهلية عدداً من القضايا
رام الله - دنيا الوطن
بحث مأمون أبو شهلا، وزير العمل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، اليوم، مع عدد من ممثلي المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي، عدداً من القضايا المثارة شعبياً حالياً، حول قانون الضمان الاجتماعي وتطبيقه، والمقرر مطلع الشهر المقبل في الأراضي الفلسطينية، وكذلك فتح حوار جديد مع كل الأطر من مؤسسات مجتمع مدني، ونقابات عمال، وأرباب عمل وغيرهم، والاستماع لأصوات المواطنين الرافضة لتطبيق القانون في الأجواء الحالية.

وحضر الاجتماع سامر سلامة، وكيل الوزارة، وهاني الشنطي رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام، وعمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وشعوان جبارين مدير مؤسسة الحق، وعصام العاروي، مدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، وشذى عودة، مدير عام مؤسسة لجان العمل الصحي، ومجدي أبو زيد، المدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والشفافية (أمان)، ومحمود الافرنجي، منسق أعمال مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، ودعاء قريع المدير التنفيذي لشبكة المنظمات الأهلية، في مقر الوزارة.

وقال أبو شهلا: إن قانون الضمان الاجتماعي لم يكن وليد الساعة، وإنما جاء بعد مناقشة كافة نصوصه مع جميع الأطراف، وتم تعديل الكثير من المواد في حينه، مشيراً إلى أن نص القانون يلزمنا بتطبيقه بعد سنتين من تاريخ إصداره، مؤكداً أن الضمان الاجتماعي هو مشروع وطني بحت، يعمل على تثبيت المواطن الفلسطيني على أرض الوطن، وتعزيز صموده، ويضمن له حياة كريمة.

وأكد الحضور جميعاً على دعم وأهمية قانون الضمان الاجتماعي، وضرورة حمايته، الأمر الذي يتطلب المزيد من التواصل مع الجمهور، لبحث وتفسير نصوصه منعاً للالتباس والتشويه في القضايا التي يتم تداولها شعبياً، ويكتنفها الكثير من التضليل والتشويه في بعض بنود القانون، وتفسير القانون في بعض الجوانب، مع التأكيد على الدور التشاركي والتكاملي الحقيقي مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن مصلحة الجميع في القطاعين العام والخاص.

أخبار ذات صلة

إصابات برصاص الاحتلال شرقي دير البلح وسط قطاع غزة

إصابات برصاص الاحتلال شرقي دير البلح وسط قطاع غزة

اجتماع لـ (الكابينت) صباح غدٍ الأربعاء لمناقشة الوضع في غزة

اجتماع لـ (الكابينت) صباح غدٍ الأربعاء لمناقشة الوضع في غزة

بعد بيان مجلس الوزراء.. حماس تشن هجوماً حاداً على الحكومة

بعد بيان مجلس الوزراء.. حماس تشن هجوماً حاداً على الحكومة

مهاجماً الرئيس عباس.. نتنياهو: أبو مازن يخنق غزة ونسعى لمنع التصعيد

مهاجماً الرئيس عباس.. نتنياهو: أبو مازن يخنق غزة ونسعى لمنع التصعيد

أشد المناصرين لإسرائيل.. ترامب يقبل استقالة هايلي من منصبها بالأمم المتحدة

أشد المناصرين لإسرائيل.. ترامب يقبل استقالة هايلي من منصبها بالأمم المتحدة

وزير العدل: استراتيجية المرحلة القادمة تقوم على قاعدة الشرعية الدولية

وزير العدل: استراتيجية المرحلة القادمة تقوم على قاعدة الشرعية الدولية

ما هي أبرز ملفات المجلس المركزي الفلسطيني المقبل؟

ما هي أبرز ملفات المجلس المركزي الفلسطيني المقبل؟

شعث: لا خطة سلام أمريكية وأطروحاتهم ستفضي لسيطرة إسرائيلية على فلسطين

شعث: لا خطة سلام أمريكية وأطروحاتهم ستفضي لسيطرة إسرائيلية على فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

إصابات برصاص الاحتلال شرقي دير البلح وسط قطاع غزة

إصابات برصاص الاحتلال شرقي دير البلح وسط قطاع غزة

أبو شهلا يبحث مع ممثلي المنظمات الأهلية عدداً من القضايا

أبو شهلا يبحث مع ممثلي المنظمات الأهلية عدداً من القضايا

وزير العدل: استراتيجية المرحلة القادمة تقوم على قاعدة الشرعية الدولية

وزير العدل: استراتيجية المرحلة القادمة تقوم على قاعدة الشرعية الدولية

التربية تبحث ترتيبات عقد الأيام الإرشادية لطلبة (الإنجاز)

التربية تبحث ترتيبات عقد الأيام الإرشادية لطلبة (الإنجاز)

توقيع عقد امتياز مدينة ترقوميا الصناعية متعددة التخصصات

توقيع عقد امتياز مدينة ترقوميا الصناعية متعددة التخصصات

قطر الخيرية تُصدر توضيحاً بخصوص الإعلان الخاص بطلاب قطاع غزة

قطر الخيرية تُصدر توضيحاً بخصوص الإعلان الخاص بطلاب قطاع غزة

النيابة العامة تتمكن من الحصول على أدانة في قضية سرقة

النيابة العامة تتمكن من الحصول على أدانة في قضية سرقة

الصحة تُغلق مخبزاً في الخليل

الصحة تُغلق مخبزاً في الخليل

منوعات

سلمى حايك لا تغسل وجهها بالماء.. بل تستخدم هذه المادة

سلمى حايك لا تغسل وجهها بالماء.. بل تستخدم هذه المادة

فيديو: جيم كاري يهاجم دونالد ترامب ويصفه &#34;بالخائن&#34;

فيديو: جيم كاري يهاجم دونالد ترامب ويصفه "بالخائن"

فيديو:&#34;مقتدى الصدر&#34; مُعجب بأغنية كاظم الساهر &#34;سلام عليك&#34; كنشيد وطني..ويعرض حفلا عليه

فيديو:"مقتدى الصدر" مُعجب بأغنية كاظم الساهر "سلام عليك" كنشيد وطني..ويعرض حفلا عليه

شاهد: وفاء عامر توضح حقيقة &#34;طلاقها&#34;من محمد فوزي

شاهد: وفاء عامر توضح حقيقة "طلاقها"من محمد فوزي

شاهد:مقطع يوثق أول اختبار تمثيل للفنانة ياسمين صبري بعمر الـ 21

شاهد:مقطع يوثق أول اختبار تمثيل للفنانة ياسمين صبري بعمر الـ 21

فيديو.. تريللر &#34;Mortal Engines&#34; يحقق 3 مليون مشاهدة فى 48 ساعة

فيديو.. تريللر "Mortal Engines" يحقق 3 مليون مشاهدة فى 48 ساعة

فيديو: نانسي عجرم تشعل الأجواء بوصلة رقص على اغنية لـ&#34;هيفاء وهبي&#34;

فيديو: نانسي عجرم تشعل الأجواء بوصلة رقص على اغنية لـ"هيفاء وهبي"

فيديو: &#34;كلهم بيقولوا كدا فى الأول&#34;..أحمد فلوكس وهنا شيحة بعد النفى زواج

فيديو: "كلهم بيقولوا كدا فى الأول"..أحمد فلوكس وهنا شيحة بعد النفى زواج

شيرين تتصدر &#34;تويتر&#34; بعد إعلانها هذا الخبر

شيرين تتصدر "تويتر" بعد إعلانها هذا الخبر

شاهد: &#34;ريهام حجاج&#34; تثير الجدل بإطلالتها المثيرة والجريئة

شاهد: "ريهام حجاج" تثير الجدل بإطلالتها المثيرة والجريئة

عربي

رئيس المخابرات المصرية يُجري جولة تشمل إسرائيل والأردن ورام الله

رئيس المخابرات المصرية يُجري جولة تشمل إسرائيل والأردن ورام الله

(الغارديان): تركيا تبحث عن شاحنة سوداء خرجت من القنصلية السعودية بإسطنبول

(الغارديان): تركيا تبحث عن شاحنة سوداء خرجت من القنصلية السعودية بإسطنبول

الأسد يُصدر عفوًا عامًا عن المُنشقين عن الجيش السوري منذ بداية الأزمة

الأسد يُصدر عفوًا عامًا عن المُنشقين عن الجيش السوري منذ بداية الأزمة

صندوق &#34;الإخوان&#34; الأسود.. شاهد: كيف احتفل الإعلام ومواقع التواصل بالقبض على &#34;بن لادن&#34; مصر

صندوق "الإخوان" الأسود.. شاهد: كيف احتفل الإعلام ومواقع التواصل بالقبض على "بن لادن" مصر