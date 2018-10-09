بعد بيان مجلس الوزراء.. حماس تشن هجوماً حاداً على الحكومة

رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم حركة (حماس)، فوزي برهوم، إن "ما ورد في بيان حكومة التوافق الوطني اليوم الثلاثاء، والخاص بقطاع غزة تحديداً تكرار لسياسة الكذب والخداع الذي تمارسه هذه الحكومة للرأي العام"، لافتاً إلى أنه "محاولة للتغطية على دورها الأساسي في حصار قطاع غزة"، وفق تعبيره.





وأضاف برهوم، في تصريح صحفي: "إن دور الحكومة اللامسؤول في التعامل مع مبادرات إيجاد حلول لمشاكل قطاع غزة، وتهديداتها لشركات نقل وقود المنحة القطرية أكبر دليل على دورها المشين في ضرب عوامل ومقومات صمود أبناء شعبنا في مواجهة مخططات الاحتلال"، حسب قوله.



وتابع: "هذا تأكيد أن حكومة الحمد الله لم تعد مؤهلة وطنياً ولا مهنياً لإدارة الشأن الفلسطيني، ولم تعد أمينة على مقدرات شعبنا، والحل الأمثل هو في تشكيل حكومة وحدة وطنية، تقوم بواجباتها كافة في خدمة كل أبناء شعبنا على حدٍ سواء"، وفق ما أورد البيان.