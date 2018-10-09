شؤون فلسطينية

مهاجماً الرئيس عباس.. نتنياهو: أبو مازن يخنق غزة ونسعى لمنع التصعيد

مهاجماً الرئيس عباس.. نتنياهو: أبو مازن يخنق غزة ونسعى لمنع التصعيد
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تسعى لتخفيف الأوضاع في قطاع غزة، لمنع التصعيد في الحدود الجنوبية، زاعماً أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يخنق القطاع، ويدفع الأمور نحو الأسوأ.

وأضاف نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "إننا نبحث عن حل يعيد الهدوء والأمن للبلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، ونعمل بحزم وقوة بين حين وحين لكي نمنع وقوع إصابات بالأرواح في الجانب الإسرائيلي".

وتابع: "بسبب هذه السياسة هناك حذر في الجانب الفلسطيني، وأعتقد أنهم يعرفون أن الثمن الذي سيدفعونه إذا نشبت حرب بيننا سيكون باهظاً للغالية".

واستكمل: "لماذا الوضع في غزة خانق، الحقيقة أن السبب أبو مازن، إنه يخنقهم اقتصادياً، وهذا ما يدفع إلى الانفجار، إننا نبحث عن طرق لإعادة الأمن والهدوء، لا أركض وراء حروب غير ضرورية، أعتقد أن هذا هو الصواب بالنظر إلى الجبهات والتحديات الأخرى، بالإضافة إلى أن المجلس الوزاري يدعم هذا التوجه".

أخبار ذات صلة

إصابات برصاص الاحتلال شرقي دير البلح وسط قطاع غزة

إصابات برصاص الاحتلال شرقي دير البلح وسط قطاع غزة

اجتماع لـ (الكابينت) صباح غدٍ الأربعاء لمناقشة الوضع في غزة

اجتماع لـ (الكابينت) صباح غدٍ الأربعاء لمناقشة الوضع في غزة

أبو شهلا يبحث مع ممثلي المنظمات الأهلية عدداً من القضايا

أبو شهلا يبحث مع ممثلي المنظمات الأهلية عدداً من القضايا

بعد بيان مجلس الوزراء.. حماس تشن هجوماً حاداً على الحكومة

بعد بيان مجلس الوزراء.. حماس تشن هجوماً حاداً على الحكومة

أشد المناصرين لإسرائيل.. ترامب يقبل استقالة هايلي من منصبها بالأمم المتحدة

أشد المناصرين لإسرائيل.. ترامب يقبل استقالة هايلي من منصبها بالأمم المتحدة

وزير العدل: استراتيجية المرحلة القادمة تقوم على قاعدة الشرعية الدولية

وزير العدل: استراتيجية المرحلة القادمة تقوم على قاعدة الشرعية الدولية

ما هي أبرز ملفات المجلس المركزي الفلسطيني المقبل؟

ما هي أبرز ملفات المجلس المركزي الفلسطيني المقبل؟

شعث: لا خطة سلام أمريكية وأطروحاتهم ستفضي لسيطرة إسرائيلية على فلسطين

شعث: لا خطة سلام أمريكية وأطروحاتهم ستفضي لسيطرة إسرائيلية على فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

إصابات برصاص الاحتلال شرقي دير البلح وسط قطاع غزة

إصابات برصاص الاحتلال شرقي دير البلح وسط قطاع غزة

أبو شهلا يبحث مع ممثلي المنظمات الأهلية عدداً من القضايا

أبو شهلا يبحث مع ممثلي المنظمات الأهلية عدداً من القضايا

وزير العدل: استراتيجية المرحلة القادمة تقوم على قاعدة الشرعية الدولية

وزير العدل: استراتيجية المرحلة القادمة تقوم على قاعدة الشرعية الدولية

التربية تبحث ترتيبات عقد الأيام الإرشادية لطلبة (الإنجاز)

التربية تبحث ترتيبات عقد الأيام الإرشادية لطلبة (الإنجاز)

توقيع عقد امتياز مدينة ترقوميا الصناعية متعددة التخصصات

توقيع عقد امتياز مدينة ترقوميا الصناعية متعددة التخصصات

قطر الخيرية تُصدر توضيحاً بخصوص الإعلان الخاص بطلاب قطاع غزة

قطر الخيرية تُصدر توضيحاً بخصوص الإعلان الخاص بطلاب قطاع غزة

النيابة العامة تتمكن من الحصول على أدانة في قضية سرقة

النيابة العامة تتمكن من الحصول على أدانة في قضية سرقة

الصحة تُغلق مخبزاً في الخليل

الصحة تُغلق مخبزاً في الخليل

منوعات

سلمى حايك لا تغسل وجهها بالماء.. بل تستخدم هذه المادة

سلمى حايك لا تغسل وجهها بالماء.. بل تستخدم هذه المادة

فيديو: جيم كاري يهاجم دونالد ترامب ويصفه &#34;بالخائن&#34;

فيديو: جيم كاري يهاجم دونالد ترامب ويصفه "بالخائن"

فيديو:&#34;مقتدى الصدر&#34; مُعجب بأغنية كاظم الساهر &#34;سلام عليك&#34; كنشيد وطني..ويعرض حفلا عليه

فيديو:"مقتدى الصدر" مُعجب بأغنية كاظم الساهر "سلام عليك" كنشيد وطني..ويعرض حفلا عليه

شاهد: وفاء عامر توضح حقيقة &#34;طلاقها&#34;من محمد فوزي

شاهد: وفاء عامر توضح حقيقة "طلاقها"من محمد فوزي

شاهد:مقطع يوثق أول اختبار تمثيل للفنانة ياسمين صبري بعمر الـ 21

شاهد:مقطع يوثق أول اختبار تمثيل للفنانة ياسمين صبري بعمر الـ 21

فيديو.. تريللر &#34;Mortal Engines&#34; يحقق 3 مليون مشاهدة فى 48 ساعة

فيديو.. تريللر "Mortal Engines" يحقق 3 مليون مشاهدة فى 48 ساعة

فيديو: نانسي عجرم تشعل الأجواء بوصلة رقص على اغنية لـ&#34;هيفاء وهبي&#34;

فيديو: نانسي عجرم تشعل الأجواء بوصلة رقص على اغنية لـ"هيفاء وهبي"

فيديو: &#34;كلهم بيقولوا كدا فى الأول&#34;..أحمد فلوكس وهنا شيحة بعد النفى زواج

فيديو: "كلهم بيقولوا كدا فى الأول"..أحمد فلوكس وهنا شيحة بعد النفى زواج

شيرين تتصدر &#34;تويتر&#34; بعد إعلانها هذا الخبر

شيرين تتصدر "تويتر" بعد إعلانها هذا الخبر

شاهد: &#34;ريهام حجاج&#34; تثير الجدل بإطلالتها المثيرة والجريئة

شاهد: "ريهام حجاج" تثير الجدل بإطلالتها المثيرة والجريئة

عربي

رئيس المخابرات المصرية يُجري جولة تشمل إسرائيل والأردن ورام الله

رئيس المخابرات المصرية يُجري جولة تشمل إسرائيل والأردن ورام الله

(الغارديان): تركيا تبحث عن شاحنة سوداء خرجت من القنصلية السعودية بإسطنبول

(الغارديان): تركيا تبحث عن شاحنة سوداء خرجت من القنصلية السعودية بإسطنبول

الأسد يُصدر عفوًا عامًا عن المُنشقين عن الجيش السوري منذ بداية الأزمة

الأسد يُصدر عفوًا عامًا عن المُنشقين عن الجيش السوري منذ بداية الأزمة

صندوق &#34;الإخوان&#34; الأسود.. شاهد: كيف احتفل الإعلام ومواقع التواصل بالقبض على &#34;بن لادن&#34; مصر

صندوق "الإخوان" الأسود.. شاهد: كيف احتفل الإعلام ومواقع التواصل بالقبض على "بن لادن" مصر