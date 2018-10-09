مهاجماً الرئيس عباس.. نتنياهو: أبو مازن يخنق غزة ونسعى لمنع التصعيد

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تسعى لتخفيف الأوضاع في قطاع غزة، لمنع التصعيد في الحدود الجنوبية، زاعماً أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يخنق القطاع، ويدفع الأمور نحو الأسوأ.







وأضاف نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "إننا نبحث عن حل يعيد الهدوء والأمن للبلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، ونعمل بحزم وقوة بين حين وحين لكي نمنع وقوع إصابات بالأرواح في الجانب الإسرائيلي".







وتابع: "بسبب هذه السياسة هناك حذر في الجانب الفلسطيني، وأعتقد أنهم يعرفون أن الثمن الذي سيدفعونه إذا نشبت حرب بيننا سيكون باهظاً للغالية".





واستكمل: "لماذا الوضع في غزة خانق، الحقيقة أن السبب أبو مازن، إنه يخنقهم اقتصادياً، وهذا ما يدفع إلى الانفجار، إننا نبحث عن طرق لإعادة الأمن والهدوء، لا أركض وراء حروب غير ضرورية، أعتقد أن هذا هو الصواب بالنظر إلى الجبهات والتحديات الأخرى، بالإضافة إلى أن المجلس الوزاري يدعم هذا التوجه".