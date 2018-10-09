أشد المناصرين لإسرائيل.. ترامب يقبل استقالة نيكي هايلي من منصبها بالأمم المتحدة

ونيكي هايلي سياسية من أصل آسيوي تعتبر من أشد المناصرين لإسرائيلي ومعادية لكافة القرارات الأممية ضدها، كما أنها من الشخصيات التي تقف حائلاً دون تمرير أي قرار لصالح فلسطين.





وتتبع هايلي للحزب الجمهوري وشغلت منصب محافظ ولاية كارولينا الجنوبية منذ عام 2011، قبل انتخابها في 2010 كمحافظ للولاية رقم 116، مثلت مقاطعة ليكسينغتون في مجلس النواب في كارولينا الجنوبية.





وخي أول إمرأة تكون بمثابة محافظ لولاية كارولينا الجنوبية في سن الـ 43، كما أنها أصغر محافظ حالي في الولايات المتحدة، وهي المحافظ الأمريكي الهندي الثاني في الولايات المتحدة، بعد بوبي جندال من لويزيانا. كما أنها تشغل أيضا منصب الرئيس لمجلس أمناء جامعة كارولينا الجنوبية خلال فترة عملها في المكتب.





وفي 2012 أعلن المرشح الجمهوري ميت رومني نييته في اتخاذها كنائبة له في إنتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2012؛ لكنها رفضت هذا العرض معللة إياه بانشغالها بمنصب حاكمة جنوب كارولينا.







في 23 تشرين أول/نوفمبر 2016، أعُلن أن نيكي هالي سترشح لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بانتظار موافقة مجلس الشيوخ.

رام الله - دنيا الوطنقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، استقالة المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي.ووفق ما أوردت (روسيا اليوم) للأنباء، فإن هايلي قدمت استقالتها للرئيس الأمريكي، حيث قبلها الأخير، فيما لم ترد تفاصيل أخرى عن الخبر حتى اللحظة.