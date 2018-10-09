ما هي أبرز ملفات المجلس المركزي الفلسطيني المقبل؟





وأوضح أبو يوسف لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الثلاثاء، أن جدول أعمال المجلس المركزي سيكون زاخراً بالعديد من القضايا الهامة أبرزها بحث تداعيات تحديد العلاقات مع اسرائيل والولايات المتحدة وآليات تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي.





وبين أبو يوسف، أن مشاورات داخلية للفصائل تجري للعمل على تذليل العقبات ليشارك الجميع في دورة المجلس المركزي المقبلة.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، إن الدعوات ستوجه للفصائل خلال الأيام القليلة المقبلة للمشاركة في دورة المجلس المركزي الجديدة والمقررة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.