شؤون فلسطينية

شعث: لا خطة سلام أمريكية وأطروحاتهم ستفضي لسيطرة إسرائيلية على فلسطين

شعث: لا خطة سلام أمريكية وأطروحاتهم ستفضي لسيطرة إسرائيلية على فلسطين
مستشار الرئيس - نبيل شعث
رام الله - دنيا الوطن
دان نبيل شعث، مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، تصريحات مبعوث الرئيس الأميركي جيسون جرينبلات الذي قال، إن خطة السلام الأميركية ستركز على أمن إسرائيل، موضحاً أن الطرح مرفوض لأنه سيفضي إلى سيطرة اسرائيل على كل فلسطين.

وقال شعث، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الثلاثاء، أنه لا توجد خطة سلام أميريكة أصلاً، وأن أي عملية سلام يجب أن يقبلها الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، مشيراً إلى أنه لم يعرض أي شي على القيادة الفلسطينية ليتم بحثه.

وأوضح شعث، أن المطلوب الآن لمواجهة المخططات الأميريكية تحقيق الوحدة الوطنية والبحث عن حلفاء دوليين لدعم قضيتنا والعمل على استعادة حقوقنا الوطنية من خلال الشرعية الدولية.

وبما يتعلق بالمؤتمر الدولي للسلام، أوضح شعث، أن اقتراح الرئيس محمود عباس المتعلق بتشكيل آلية متعددة الأطراف لرعاية المفاوضات مقبولة من جميع دول العالم، وأن تحقيق ذلك يتطلب بذل جهود جبارة محلية وعربية ودولية لتحقيق ذلك واجبار الولايات المتحدة واسرائيل على القبول بهذا الاقتراح.

وبخصوص قرارات المجلسين المركزي والوطني، بين شعث، أن هذه القرارات لاقت قبولاً ودعماً عربياً ودولياً.

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