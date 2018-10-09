التربية تبحث ترتيبات عقد الأيام الإرشادية لطلبة "الإنجاز"

رام الله - دنيا الوطنبحثت وزارة التربية والتعليم العالي من خلال الإدارتين العامتين للتعليم الجامعي والإرشاد والتربية الخاصة؛ اليوم، ترتيبات عقد الأيام الإرشادية لطلبة الثانوية العامة "الإنجاز".جاء ذلك خلال لقاءً نظمته الوزارة بمشاركة مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة محمد الحواش، والقائم بأعمال مدير عام التعليم الجامعي رائد بركات، ومدير الشؤون الطلابية أيمن الهودلي، ورؤساء أقسام الإرشاد والتربية الخاصة بمديريات التربية.وشدد الحواش على أهمية الإرشاد لطلبة الثانوية العامة "الإنجاز" أثناء دراستهم الحالية وفي مرحلة استعدادهم للالتحاق بالجامعات، لافتاً إلى اهتمام الوزارة بتهيئة الجو الملائم للطلبة بما يحقق أهدافهم وطوحاتهم، آملاً استفادة الطلبة المُثلى من هذه الأيام.من جانبه، أشار بركات إلى أهمية الجهد المبذول بمجال الإرشاد لطلبة "الإنجاز" خاصة ما قبل الالتحاق بالجامعات، لافتاً إلى ضرورة التركيز على التعليم المهني والتقني وتوجيه الطلبة إلى هذه المجالات، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تطبيقنتائج وتوصيات التقييم الذي أُجري في ختام الأيام الإرشادية العام الماضي؛ بهدف تطوير الأداء.