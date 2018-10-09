النيابة العامة تتمكن من الحصول على أدانة في قضية سرقة

رام الله - دنيا الوطنأدانت محكمة صلح دورا بعضوية القاضي مروة العملة، واستناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة دورا بحق المتهم (ع،ب) بتهمة السرقة بالأخذ أو النشل خلافا للمادة 407 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس مدة سنة.حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة دورا أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة في نيابة دورا الأستاذ إيهاب حريزات.